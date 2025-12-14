Στους 16 αυξήθηκαν οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή το πρωί. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ άλλα τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε 42, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Οι αρχές του Σίδνεϊ δεν διευκρίνισαν αν στον αριθμό των νεκρών περιλαμβάνεται και ο ένας εκ των δύο δραστών, ο οποίος εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η τρομοκρατική επιθεση εκδηλώθηκε στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων του εβραϊκού Χάνουκα, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση ήταν τρομοκρατική και σχεδιάστηκε για να πλήξει την εβραϊκή κοινότητα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δίνοντας τα πρώτα στοιχεία για τους δύο δράστες, ένας άντρας ηλικίας 50 ετών σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ένας 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Όπως ενημέρωσαν οι αρχές, οι δύο δράστες ήταν πατέρας και γιος.

