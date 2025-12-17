Λογαριασμός
Επιδρομές ουκρανικών drones σε περιφέρεια της Ρωσίας - 2 τραυματίες και διακοπές ηλεκτροδότησης

Οι επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της ρωσικής περιφέρειας 

Drones

Επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισαν δυο ανθρώπους, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου τους προσφέρονται φροντίδες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
