Επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισαν δυο ανθρώπους, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου τους προσφέρονται φροντίδες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

