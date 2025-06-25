Μακελειό στο Μεξικό: 11 νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε ένα πάρτι

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε ένα σπίτι, το βράδυ της Τρίτης, στην πόλη Ιραπουάτο του κεντρικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία του Γκουαναχουάτο, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Ιραπουάτο, ανέφερε ότι 20 άνθρωποι νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και παιδιά. Ωστόσο, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι μόνο ένας από τους νεκρούς ήταν ανήλικος, ηλικίας 17 ετών.

«Είναι πολύ ατυχές αυτό που συνέβη. Διεξάγεται έρευνα», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο σπίτι γινόταν ένα πάρτι με την ευκαιρία μιας καθολικής γιορτής, της Γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους να χορεύουν στην αυλή ενός κτιριακού συγκροτήματος και ακούγεται μουσική, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν πυροβολισμοί. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτό το βίντεο.

Το Γκουαναχουάτο είναι επί πολλά χρόνια μια από τις περιοχές του Μεξικού που μαστίζονται από βίαια επεισόδια, καθώς εγκληματικές οργανώσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Την Τρίτη, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Πολιτείας αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

