Ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιεύει βίντεο με έναν Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Στο βίντεο, ο όμηρος, ο οποίος αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητά του, ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες για την απελευθέρωσή του

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με έναν Ισραηλινό όμηρο, ο οποίος απήχθη κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Στο βίντεο αυτό, διάρκειας πάνω από έξι λεπτών, ο όμηρος, ο οποίος μιλά στα εβραϊκά, αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητά του και ζητεί από την ισραηλινή κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες για την απελευθέρωσή του. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να διαπιστώσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημέρα της καταγραφής του.

