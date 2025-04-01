Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν αστειεύεται» για την πιθανότητα μιας τρίτης υποψηφιότητας, το στρατόπεδο του Αμερικανού προέδρου φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά αυτή την πιθανότητα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον, να αναφέρει την Τρίτη ότι υπάρχει μια «συνταγματική οδός» προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αναγνώρισε ότι αυτό θα απαιτούσε τροποποίηση του Συντάγματος.

«Απλώς είπα σε όλους να διαβάσουν το Σύνταγμα, υπάρχει συνταγματική οδός», δήλωσε ο Τζόνσον στο NBC News. «Πρέπει να τροποποιήσεις το Σύνταγμα για να το κάνεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο».

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι, αν και ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν «αστειευτεί» σχετικά με αυτό, πιστεύει ότι ο Τραμπ «αναγνωρίζει τους συνταγματικούς περιορισμούς».

Πηγή: skai.gr

