Ισπανία: Δεσμεύεται να εκπληρώσει τον στόχο αμυντικών δαπανών του 2% πολύ πριν το 2029

Η Ισπανία θα αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ πολύ πριν από την αρχική ημερομηνία - στόχο του 2029, αλλά δεν θέτει νέες συγκεκριμένες προθεσμίες, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Μεταξύ των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η Ισπανία έχει τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της, μόλις 1,3%. Η επίτευξη του στόχου του 2% που ορίζει το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε επιπλέον δαπάνες περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σε ομιλία του στη Βαρσοβία ότι αναμένεται πλέον από την Ισπανία να φτάσει τον στόχο του 2% μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό ώθησε την ισπανική κυβέρνηση να πει στον Ρούτε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πλησιάσει τον στόχο μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

«Δεν είναι τόσο ζήτημα προθεσμιών, αλλά πιστεύω ότι πολύ νωρίτερα, πριν από το 2029, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας… Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό με σοβαρό και αυστηρό τρόπο», τόνισε η Ρόμπλες στο περιθώριο εκδήλωσης στη Λισαβόνα.

Ο Πορτογάλος ομόλογός της, Νούνο Μέλο, η χώρα του οποίου δαπάνησε το 1,55% του ΑΕΠ για την άμυνα πέρυσι, υποσχέθηκε επίσης περισσότερες δαπάνες τα επόμενα χρόνια για την ενίσχυση της παραγωγής και της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας στην Ευρώπη.

«Θα αυξήσουμε τις δαπάνες για την άμυνα, διασφαλίζοντας την ισορροπία του προϋπολογισμού και τη διατήρηση των κοινωνικών παροχών», είπε ο Μέλο. «Οι επενδυτές έχουν μια ευκαιρία στον αμυντικό κλάδο στην Πορτογαλία».

Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης ένωσης επιχειρηματιών της Ισπανίας, CEOE, Αντόνιο Γκαραμέντι, δήλωσε ότι οι πιο ειρηνικές πολιτικές της Ισπανίας δεν πρέπει να την εμποδίσουν να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα. «Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ειρήνη είναι να υπάρξει αποτροπή για να μην μας επιτεθούν», ανέφερε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε το ΝΑΤΟ ότι η Ισπανία θα αναλάβει και αυτή τον ρόλο της στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την άμυνά της. Ωστόσο, ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει, επίσης, υποστηρίξει ότι οι χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά πιο μακριά από τη Ρωσία θα πρέπει να επικεντρώσουν τις δαπάνες τους στην αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και όχι με αποθήκευση όπλων.

Σε συνέντευξή της στην ισπανική εφημερίδα El Mundo, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τόνισε εντούτοις: «(Αν και) ρωσικά άρματα μάχης δεν θα φτάνουν στα Πυρηναία, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι σε αυτό».

«Όλοι οι Ευρωπαίοι βοήθησαν την Ισπανία και άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της Covid και τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις στρατιωτικές δαπάνες», σημείωσε η Κάλας, προσθέτοντας: «Η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη άμυνά μας».

Στις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούτε επέκρινε αυτό που αποκάλεσε «ένα τύπο ΝΑΤΟ δύο ταχυτήτων», με χώρες στην ανατολική πτέρυγα που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανή επίθεση από τη Ρωσία να ξοδεύουν πολύ περισσότερα για την άμυνα από άλλες. «Η διαφορά μεταξύ μιας πυραυλικής επίθεσης στη Βαρσοβία ή στη Μαδρίτη είναι 10 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

