Ο υπουργός Βιομηχανίας της Δανίας ζήτησε σήμερα να δοθεί μια πανευρωπαϊκή απάντηση στις επιστολές που έστειλαν οι πρεσβείες των ΗΠΑ στο Παρίσι και την Κοπεγχάγη σε γαλλικές και δανέζικες εταιρείες, ζητώντας τους να διευκρινίσουν εάν εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

«Η απάντηση θα πρέπει φυσικά να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόρτεν Μπέντσκοφ, κάνοντας λόγο για μια «νέα απόπειρα να τεθούν εμπορικοί φραγμοί» εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Οι δανέζικες και οι ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη, υπέρ της ποικιλομορφίας. Στην ΕΕ, για παράδειγμα, υιοθετήσαμε νόμους για να προωθήσουμε την ποικιλομορφία στις επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε την ευθύνη των εταιρειών απέναντι στην κοινωνία της οποίας αποτελούν μέρος», πρόσθεσε.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Δανίας ανέφερε ότι τοπικές εταιρείες που συνεργάζονται με την αμερικανική κυβέρνηση έλαβαν μια επιστολή με την οποία τους ζητείται να διευκρινίσουν εάν εφαρμόζουν προγράμματα καταπολέμησης των διακρίσεων και τις προειδοποιεί ότι, εάν ισχύει αυτό, μπορεί να μην είναι επιλέξιμες για να συνάπτουν συμβάσεις με το ομοσπονδιακό κράτος.

Η επιστολή των πρεσβειών είναι αποτέλεσμα του διατάγματος 14173 που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ορκωμοσία του και με το οποίο τερματίζει τα προγράμματα προώθησης της ισότητας ευκαιριών στους κόλπους του ομοσπονδιακού κράτους.

«Πρόκειται για μια εσωτερική πολιτική προσπάθεια για να κατευνάσει τη βάση του και δεν θα έπρεπε να έχει καμία πραγματική επίπτωση στον κόσμο» ανέφερε ο επικεφαλής του δανέζικου Επιμελητήριου στις ΗΠΑ, Σέρεν Φρίις Λάρσεν.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσες και ποιες εταιρείες έλαβαν τέτοια επιστολή. Ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk πάντως είπε ότι δεν έχει λάβει επιστολή από την αμερικανική πρεσβεία.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

