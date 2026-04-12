Μάγιαρ: Οι Ούγγροι γράφουν και πάλι ιστορία

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο ούγγρος ηγέτης αφου έκλεισαν οι κάλπες.

Δύο δημοσκοπήσεις, που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, έδειξαν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Μαγιάρ θα κερδίσει τις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, το Tisza συγκεντρώνει υποστήριξη 55%-57% και προηγείται του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στο Tisza 135 έδρες στο 199μελές ουγγρικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημοσκοπήσεων Median. Σύμφωνα με τις προβολές του οργανισμού δημοσκοπήσεων 21 Research Centre, το Tisza μπορεί να κερδίσει 132 έδρες.

Μερικές απ' αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).

Ο Μαγιάρ ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στην αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί «εκλογική νοθεία» και δηλώνει ότι από τα δεδομένα προκύπτει πως η εξαγορά ψήφων υπήρξε λιγότερο επιτυχημένη σε σχέση με τις εκλογές του 2022 και του 2018.

Ο διεκδικητής της εξουσίας αναφέρει ότι το Fidesz ισχυρίστηκε πως θα υπάρξουν βίαιες αναταραχές αργότερα μέσα στην ημέρα, ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος απορρίπτει ως «παραισθησιογόνο».

Ζητά από όλους να παραμείνουν ειρηνικοί, υπομονετικοί και να προετοιμαστούν για τους πανηγυρισμούς που θα ακολουθήσουν αργότερα.

