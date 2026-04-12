Όρμπαν: Είμαι εδώ για τη νίκη» - Μαγιάρ: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφότου ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.



Ο Ορμπάν πρόσθεσε ότι «η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν».

«Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία»

Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία στις εκλογές της Κυριακής, όταν θα επιλέξουν «μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα θα κερδίσει την ψήφο, επισήμανε ο ηγέτης του κόμματος Πέτερ Μαγιάρ στους δημοσιογράφους αφότου ψήφισε σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις βουλευτικές εκλογές που θα μπορούσαν να φέρουν ρεκόρ προσέλευσης. Προέτρεψε επίσης τους πολίτες να αναφέρουν τυχόν παρατυπίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι «η εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

Στις κάλπες για εκλογές-ορόσημο

Οι Ούγγροι άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες μπορεί να τερματίσουν την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της Ουγγαρίας από τον Όρμπαν, ή να τον διατηρήσουν για μια πέμπτη θητεία στην εξουσία, διαδικασία που θεωρείται η πιο σημαντική μετά την μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία το 1989. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να κλείσουν στις 19:00 τοπική ώρα.

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη χώρα, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα, με ισχύον μεικτό πλειοψηφικό σύστημα το οποίο ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το κυβερνών κόμμα του Ορμπάν, το Φίντες.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

