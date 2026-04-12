Συμμετοχή-ρεκόρ στις εκλογές στην Ουγγαρία: Προβλέπεται μεγάλη νίκη του Μάγιαρ

Σε διαδικασία κλεισίματος βρίσκονται τα εκλογικά τμήματα στην Ουγγαρία, ενώ η συμμετοχή των πολιτών ξεπέρασε κάθε ρεκόρ.
Η τελευταία καταμέτρηση για τη συμμετοχή ήταν στο 77,8% - πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2002, που ήταν 73,51%.
Δύο δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές αλλά δημοσιεύθηκαν σήμερα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, αμφότερες δίνουν στο αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza μια μεγάλη νίκη, η οποία θα οδηγούσε τον Πέτερ Μάγιαρ στην ανατροπή του Βίκτορ Όρμπαν.
Η δημοσκόπηση της εταιρείας Median φέρνει το κόμμα του Μάγιαρ στο 57,1% των ψήφων. Σύμφωνα με την εκτίμηση, αυτό θα έδινε στο Tisza 135 έδρες, δηλαδή λίγο πάνω από τις 133 που απαιτούνται για την επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων. Παράλληλα, η δημοσκόπηση του Ερευνητικού Κέντρου 21 δίνει στον Μάγιαρ ποσοστό 55% και 132 έδρες.
Η Median εκτιμά ότι το κόμμα του Όρμπαν οδεύει προς το 37,1% των ψήφων, ενώ το Ερευνητικό Κέντρο 21 δίνει στο Fidesz ποσοστό 38%.
Σημειώνεται ότι πρόκειται μόνο για δημοσκοπήσεις - η Median αναφέρει ότι η έρευνά της διεξήχθη από τις 7 έως τις 11 Απριλίου, ενώ το Ερευνητικό Κέντρο 21 αναφέρει ότι η δική της δημοσκόπηση διενεργήθηκε μεταξύ 8 και 11 Απριλίου.
Αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση exit polls - ωστόσο, εάν επιβεβαιωθούν, σημαίνει ότι ο Όρμπαν θα βρεθεί εκτός εξουσίας μετά από 16 χρόνια.
