Αμερικανός αξιωματούχος: Ο Βανς πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένει δυνατή, αλλά αποχώρησε από τις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ αφού υπέβαλε στην Τεχεράνη μια τελική πρόταση, επειδή το καθεστώς φαινόταν απρόθυμο να συμφωνήσει στην εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας, αποχώρησε από τις συνομιλίες πεπεισμένος ότι το Ιράν είχε παρεξηγήσει το μέγεθος της διαπραγματευτικής ισχύος που διαθέτει απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος παρείχε μια εικόνα των συνομιλιών υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί το όνομά του.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περισσότερο από 21 ώρες, με τον Βανς να ηγείται αμερικανικής ομάδας στην οποία συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία καθώς εξακολουθεί να υπάρχει διάσταση απόψεων για ευρύ φάσμα ζητημάτων, σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα ζητήματα που δεν υπάρχει σύγκλιση θέσεων είναι ο τερματισμός του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, η εύρεση πλαισίου για μια ευρύτερη ειρήνη που να περιλαμβάνει συμμάχους στην περιοχή, καθώς και μια λύση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν κάθε σημείο που χρειαζόμασταν, εκτός από το γεγονός ότι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πυρηνική τους φιλοδοξία».



Πηγή: skai.gr

