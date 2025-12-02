«Μπλόκο» ΕΚΤ στο «δάνειο αποζημιώσεων» 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να παράσχει εγγυήσεις για την καταβολή δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, υπονομεύοντας το σχέδιο της ΕΕ για την παροχή ενός «δανείου αποζημιώσεων» με εγγύηση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με του Financial Times.

Η ΕΚΤ, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, απεφάνθη ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβιάζει στην εντολή της, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν δανειακά κεφάλαια με ενέχυρο περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν «παγώσει» στη Euroclear, το βελγικό αποθετήριο τίτλων, σύμφωνα με το Reuters.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα την είδηση που δημοσίευσαν οι FT.

Πηγή: skai.gr

