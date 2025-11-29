Η Βενεζουέλα καταδίκασε σήμερα τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται κλειστός.

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τα σχόλια Τραμπ, «απειλή αποικιοκρατικής οργάνωσης» κατά της κυριαρχίας της χώρας και ασυμβίβαστα με το διεθνές δίκαιο.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε το προειδοποιητικό μήνυμα «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ΤΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Τους τελευταίους μήνες οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς το Καράκας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που στοχεύει τη διακίνηση ναρκωτικών και την οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, καθοδηγεί το καθεστώς Μαδούρο.

H νέα προειδοποίηση έρχεται καθώς αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην περιοχή και ο Τραμπ εξετάζει πιθανές ενέργειες κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια ώρα, μία ανάρτηση από φιλοτραμπικό πολεμικό λογαριασμό στις ΗΠΑ κάνει το γύρω του διαδικτύου και προκαλεί προβληματισμό.

Venezuela…. tonight…. You have been warned…. pic.twitter.com/MPmHBV5MTT — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 29, 2025

Ο Τραμπ έχει αποφύγει να διευκρινίσει εάν και πότε οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν επιθέσεις στη Βενεζουέλα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να επεκτείνουν τη σειρά επιθέσεων σε πλοιάρια που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και σε επιχειρήσεις ξηράς, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.