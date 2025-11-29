Λογαριασμός
Έντονη αντίδραση της Βενεζουέλας στο προειδοποιητικό «κλείσιμο» του εναέριου χώρου της από τον Τραμπ 

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τα σχόλια Τραμπ, «απειλή αποικιοκρατικής οργάνωσης» κατά της κυριαρχίας της χώρας και ασυμβίβαστα με το διεθνές δίκαιο

μαδουρο

Η Βενεζουέλα καταδίκασε σήμερα τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται κλειστός

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τα σχόλια Τραμπ, «απειλή αποικιοκρατικής οργάνωσης» κατά της κυριαρχίας της χώρας και ασυμβίβαστα με το διεθνές δίκαιο.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε το προειδοποιητικό μήνυμα «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ΤΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τους τελευταίους μήνες οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς το Καράκας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που στοχεύει τη διακίνηση ναρκωτικών και την οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, καθοδηγεί το καθεστώς Μαδούρο.

H νέα προειδοποίηση έρχεται καθώς αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην περιοχή και ο Τραμπ εξετάζει πιθανές ενέργειες κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο. 

Την ίδια ώρα, μία ανάρτηση από φιλοτραμπικό πολεμικό λογαριασμό στις ΗΠΑ κάνει το γύρω του διαδικτύου και προκαλεί προβληματισμό. 

Ο Τραμπ έχει αποφύγει να διευκρινίσει εάν και πότε οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν επιθέσεις στη Βενεζουέλα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να επεκτείνουν τη σειρά επιθέσεων σε πλοιάρια που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και σε επιχειρήσεις ξηράς, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

