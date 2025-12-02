Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα την Τρίτη, αφού ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει ενεργήσει ως εξωτερικός σύμβουλος στις διπλωματικές συνομιλίες, αναμένεται επίσης να παραστεί, σημειώνει το BBC.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων των Γουίτκοφ και Κούσνερ, με στόχο τη βελτίωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αλλά είπε ότι υπάρχουν «ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει ακόμη να επιλυθούν».

Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο» στοιχείο της ειρηνευτικής συμφωνίας, με το Κρεμλίνο να συνεχίζει να πιέζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στα ανατολικά - κάτι που το Κίεβο έχει από καιρό δηλώσει ότι δεν θα κάνει ποτέ.

Ο Γουίτκοφ πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ, τον Ζελένσκι και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ αρκετοί σημαντικοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνάντηση Ζελένσκι-Μακρόν.

Βελτιωμένο το σχέδιο λέει ο Λευκός Οίκος

Μιλώντας τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας «έχει βελτιωθεί σημαντικά», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη».

«Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα τα αφήσουμε στους διαπραγματευτές. Αλλά αισθανόμαστε αρκετά καλά και ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί τελικά να τελειώσει», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι είχε δει το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου εξέφρασαν αργότερα αμφιβολίες για το αν θα δεχτούν την πρόταση, αφού το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του δήλωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει αλλαγές σε αυτήν.

Το αρχικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο προκάλεσε αναστάτωση στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη.

Εκτός από το ότι ήταν έντονα προσανατολισμένο προς τις απαιτήσεις της Μόσχας, καθόριζε επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να επενδυθούν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήμερα σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει τελικό σχέδιο ειρήνης» και επέμεινε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα μπορούσε να εκπονηθεί μόνο με τη συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο Μακρόν τόνισε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων «μπορεί να επιλυθεί μόνο από τον πρόεδρο Ζελένσκι» και επεσήμανε ότι τα ζητήματα που αφορούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να εμπλέκουν και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γάλλος ηγέτης εξήρε επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε το 2014 με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ακολουθούμενη από μια πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Καθοριστική εβδομάδα

Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι η εβδομάδα αυτή θα μπορούσε να είναι «καθοριστική», αλλά ότι η Μόσχα ήθελε να διαπραγματευτεί μόνο «με όσους τους προσφέρουν κάτι επιπλέον από αυτό που ήδη έχουν».

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην πιο αδύναμη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όταν η Ουκρανία παραδοθεί... αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα φάνηκε κατά καιρούς να συνεργάζεται με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο, αλλά πολλές από τις απαιτήσεις της αντιβαίνουν άμεσα στην κυριαρχία της Ουκρανίας και θεωρούνται απαράδεκτες από το Κίεβο.

Ενώ το ζήτημα της επικράτειας είναι το κύριο σημείο διαφωνίας, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο έχει επίσης αποδειχθεί αμφιλεγόμενο.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιθυμούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας -όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ- που θα την προστατεύουν από νέες επιθέσεις.

Ωστόσο, η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και ο Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία.

Οι συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη πραγματοποιούνται την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν τις στρατηγικής σημασίας πόλεις Ποκρόβσκ και Βόβσκανσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι καμία από τις δύο πόλεις έχει πέσει στα χέρια της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές πληροφοριών που παρακολουθούν συνεχώς τις πρώτες γραμμές του πολέμου, ούτε η Βόβσκανσκ ούτε το Ποκρόβσκ έχουν καταληφθεί πλήρως από τον ρωσικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.