Ευρωπαϊκή άμυνα με Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

«Οι χώρες αυτές πρέπει να ηγηθούν ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε δικό μας κέντρο βάρους» δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

«Κατά τη γνώμη μου, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ιταλία θα πρέπει πρώτα να συνεργαστούν και να ηγηθούν της συζήτησης (για την ευρωπαϊκή άμυνα).

» Ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε το δικό μας κέντρο βάρους στη νέα παγκόσμια τάξη ή αν θα επιτρέψουμε σε άλλες μεγάλες δυνάμεις να μας καθοδηγήσουν, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και των αγορών. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει δικαίως να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα» είπε ο Φιντάν.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική πλευρά δεν αποκλείει ένα τετ α τετ Φιντάν - Γεραπετρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.