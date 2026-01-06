Anime (κινούμενα ιαπωνικά σχέδια) και τρισδιάστατο σατιρικό καρτούν έγινε η πολύκροτη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ με τη χρήση, βέβαια, της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο anime η σύλληψη του Μαδούρο παραπέμπει σε αγωνιώδεις ταινίες δράσης και έχει δραματικό τόνο, ενώ στο σατιρικό καρτούν ο... baby Μαδούρο επιδίδεται στον γνωστό χορό του μέσα από τα κάγκελα της φυλακής, έξω ο Ντόναλντ Τραμπ χορεύει πάνω στα βενεζουελανικά βαρέλια πετρελαίου με τη μάσκα του... κλέφτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.