Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύλληψη Μαδούρο: Έγινε... anime και σατιρικό καρτούν μέσω AI - Δείτε βίντεο 

Στο anime η σύλληψη του Μαδούρο παραπέμπει σε αγωνιώδεις ταινίες δράσης και έχει δραματικό τόνο, ενώ στο σατιρικό καρτούν ο Μαδούρο χορεύει στη φυλακή

Μαδούρο

Anime (κινούμενα ιαπωνικά σχέδια) και τρισδιάστατο σατιρικό καρτούν έγινε η πολύκροτη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ με τη χρήση, βέβαια, της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Στο anime η σύλληψη του Μαδούρο παραπέμπει σε αγωνιώδεις ταινίες δράσης και έχει δραματικό τόνο, ενώ στο σατιρικό καρτούν ο... baby Μαδούρο επιδίδεται στον γνωστό χορό του μέσα από τα κάγκελα της φυλακής, έξω ο Ντόναλντ Τραμπ χορεύει πάνω στα βενεζουελανικά βαρέλια πετρελαίου με τη μάσκα του... κλέφτη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα Ντόναλντ Τραμπ τεχνητή νοημοσύνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark