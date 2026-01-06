Περίπου 600 Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Σαρμ Ελ Σέιχ μετά την ακύρωση πτήσεων προς Μιλάνο

Περίπου 600 Έλληνες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, μετά την ακύρωση τριών εμπορικών πτήσεων με προορισμό το Μιλάνο, λόγω της αναστολής αεροπορικών πτήσεων από την Ελλάδα εξαιτίας τεχνικής βλάβης στα συστήματα επικοινωνιών, όπως γράφει το ertnews.gr.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου 90 επιβάτες που ταξίδευαν μέσω του τουριστικού οργανισμού Alpitour αναμένεται να επιστρέψουν με έκτακτη πτήση της Neos. Στην ίδια πτήση θα επιβιβαστούν και άλλοι Έλληνες πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ιταλικής Πρεσβείας στο Κάιρο, η οποία απέστειλε δύο στελέχη της στην περιοχή.

Συντονισμός με το ΥΠΕΞ και παροχή υποστήριξης

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες, παρέχοντας υποστήριξη και φροντίζοντας για τη φιλοξενία τους σε κατάλληλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέχρι την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων επιστροφής.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό επιπλέον διαθέσιμων πτήσεων, ώστε να διευκολυνθεί ησταδιακή επιστροφή των πολιτών το συντομότερο δυνατό, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές.

