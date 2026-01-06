Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

WSJ: Η CIA είχε συμπεράνει πως «πιστοί στο καθεστώς» πολιτικοί βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να ηγηθούν μετά τον Μαδούρο

Απόρρητη έκθεση της CIA ανέφερε ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας

Delcy Rodríguez

Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας αν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχανε την εξουσία, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το περιεχόμενό της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Βενεζουέλα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark