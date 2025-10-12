Η προεδρία της Μαδαγασκάρης δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα βίαιης κατάληψης της εξουσίας, καθώς περισσότεροι στρατιώτες εκφράζουν την υποστήριξή τους προς ένα κίνημα διαμαρτυρίας νέων, που έχει ταράξει το νησιωτικό κράτος της Αφρικής εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Στρατεύματα της ελίτ μονάδας CAPSAT, που είχε βοηθήσει τον πρόεδρο Andry Rajoelina να καταλάβει την εξουσία το 2009, κάλεσαν το Σάββατο τους συναδέλφους τους να παρακούσουν διαταγές και να υποστηρίξουν τους διαδηλωτές. Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου από τοπικά κοινωνικά αιτήματα, έχουν πλέον εξελιχθεί στη σοβαρότερη πρόκληση για την εξουσία του Rajoelina από την επανεκλογή του το 2023.

Την Κυριακή, αξιωματικοί της CAPSAT δήλωσαν ότι έχουν αναλάβει τον έλεγχο των επιχειρήσεων ασφαλείας της χώρας και θα συντονίζουν όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων από τη βάση τους στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Ανταναναρίβο. Είπαν επίσης ότι διόρισαν τον στρατηγό Demosthene Pikulas, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής ακαδημίας, ως αρχηγό του στρατού.

Οι χωροφύλακες αλλάζουν πλευρά, άγνωστη η τοποθεσία του προέδρου

Μια μονάδα της παραστρατιωτικής χωροφυλακής, που μέχρι τώρα επιχειρούσε μαζί με την αστυνομία για την καταστολή των διαδηλώσεων, διέκοψε επίσης τη συνεργασία της με την κυβέρνηση την Κυριακή.

«Απαγορεύεται κάθε χρήση βίας και κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες μας, καθώς η χωροφυλακή είναι δύναμη προορισμένη να προστατεύει τον λαό και όχι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα λίγων ατόμων», ανέφεραν οι Δυνάμεις Επέμβασης της Εθνικής Χωροφυλακής σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Real TV.

Η ανακοίνωση πρόσθετε ότι η χωροφυλακή συντονίζεται με το αρχηγείο της CAPSAT.

Το υπουργείο Άμυνας και το γενικό επιτελείο στρατού αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Μάρτυρας του Reuters είδε τρεις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στους στρατώνες της CAPSAT την Κυριακή. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου, το γραφείο του Rajoelina ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια παράνομη και βίαιη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει καλέσει σε διάλογο για την επίλυση της κρίσης.

Το βράδυ του Σαββάτου, το προεδρικό γραφείο είχε δηλώσει ότι ο Rajoelina και ο πρωθυπουργός «ελέγχουν πλήρως τις υποθέσεις του έθνους».

Ωστόσο, την Κυριακή η τοποθεσία του προέδρου παρέμενε άγνωστη, με πολλούς πολίτες της Μαδαγασκάρης να πιστεύουν ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι νέοι της «Generation Z» ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Οι διαδηλώσεις, εμπνευσμένες από κινήματα της Generation Z στην Κένυα και το Νεπάλ, ξεκίνησαν λόγω ελλείψεων σε νερό και ηλεκτρισμό. Έκτοτε έχουν επεκταθεί, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του Rajoelina, συγγνώμη για τη βία εναντίον των διαδηλωτών, καθώς και τη διάλυση της Γερουσίας και της εκλογικής επιτροπής.

Κατά μήκος της Λεωφόρου της Ανεξαρτησίας, της κεντρικής αρτηρίας της Ανταναναρίβο, δημοσιογράφος του Reuters είδε διαδηλωτές να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα, να ανεμίζουν σημαίες της Μαδαγασκάρης και να περνούν με μοτοσικλέτες επευφημώντας.

«Ο πρόεδρος είναι στην εξουσία πάνω από 15 χρόνια, και ακόμη δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν δουλειές», είπε η Vanessa Rafanomezantsoa, 24 ετών, άνεργη μητέρα δύο παιδιών, ντυμένη με σκισμένα ρούχα.

«Κοιτάξτε τη Μαδαγασκάρη — αυτοί (η κυβέρνηση) είναι πλούσιοι, κι εμείς δεν έχουμε να φάμε».

Νωρίτερα, διαδηλωτές απέτισαν φόρο τιμής σε έναν νεκρό στρατιώτη της CAPSAT, τον οποίο η μονάδα ανέφερε ότι σκοτώθηκε από τη χωροφυλακή το Σάββατο. Στην ειρηνική συγκέντρωση παρευρέθηκαν εκκλησιαστικοί ηγέτες, πολιτικοί της αντιπολίτευσης —μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Marc Ravalomanana— καθώς και στρατιώτες της CAPSAT.

Ορισμένοι διαδηλωτές φορούσαν μπλουζάκια και σημαίες με το ίδιο σύμβολο — μια νεκροκεφαλή με ψάθινο καπέλο από το ιαπωνικό μάνγκα One Piece — που έχουν χρησιμοποιήσει νέοι διαδηλωτές σε χώρες όπως η Ινδονησία και το Περού.

Η Αφρικανική Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση

Η Μαδαγασκάρη, χώρα με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 20 ετών, έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα ζουν στη φτώχεια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το μέσο ετήσιο εισόδημα παραμένει στα 600 δολάρια, ενώ οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα έδειχνε δεκάδες στρατιώτες να βγαίνουν από τους στρατώνες το Σάββατο για να συνοδεύσουν χιλιάδες διαδηλωτές στην Πλατεία της 13ης Μαΐου στην Ανταναναρίβο — σημείο πολλών πολιτικών εξεγέρσεων — η οποία μέχρι τότε φυλασσόταν αυστηρά και ήταν απαγορευμένη ζώνη κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Mahmoud Ali Youssouf, κάλεσε όλες τις πλευρές σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση.

Επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στο έδαφος, η γαλλική θυγατρική της Air France-KLM (AIRF.PA) ανέστειλε τις πτήσεις μεταξύ Παρισιού–Σαρλ ντε Γκολ και Ανταναναρίβο από τις 11 έως και τις 13 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.