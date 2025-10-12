Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, δηλώνει ότι πέτυχε νίκη επί της Χαμάς

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πέτυχε νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ, λίγο πριν από την αναμενόμενη επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ τόνισε πως «η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια» μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, «καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς». Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

Επιπλέον, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

