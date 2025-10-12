Το γραφείο του προέδρου της Μαδαγασκάρης, Άντρι Ρατζοελίνα, δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια απόπειρα παράνομης και αντισυνταγματικής κατάληψης της εξουσίας» στη χώρα, μια ημέρα μετά τη συμμετοχή ορισμένων στρατιωτών στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται.

Οι διαμαρτυρίες, εμπνευσμένες από κινήματα υπό την ηγεσία της Γενιάς Ζ στην Κένυα και το Νεπάλ, ξεκίνησαν για τις ελλείψεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά έκτοτε έχουν κλιμακωθεί, με τους διαδηλωτές να ζητούν από τον Ρατζοελίνα να παραιτηθεί, να ζητήσει συγγνώμη για τη βία κατά των διαδηλωτών και να διαλύσει τη Γερουσία και την εκλογική επιτροπή.

Εχθές το κίνημα διαμαρτυρίας κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς στρατιώτες της επίλεκτης μονάδας CAPSAT, που βοήθησε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009, καταδίκασαν τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

Τα μέλη της CAPSAT μάλιστα κάλεσαν εχθές τα άλλα μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας να παρακούσουν τυχόν εντολές να ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών και αντ' αυτού να υποστηρίξουν τις κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και συνιστούν την σοβαρότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο Ρατζοελίνα μετά την επανεκλογή του το 2023.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο έδειξαν στρατιώτες της CAPSAT να προτρέπουν τους συναδέλφους τους στρατιώτες να «στηρίξουν τον λαό».

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξε ότι δεκάδες στρατιώτες έφυγαν από τον στρατώνα αργότερα το Σάββατο για να ενωθούν με χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία της 13ης Μαΐου στο Ανταναναρίβο.

Έκτοτε, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του επιτελείου του στρατού έχουν προτρέψει τους πολίτες να συμμετάσχουν στον διάλογο και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, την Κυριακή τρία άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στους στρατώνες της CAPSAT. Άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ωστόσο στο πρακτορείο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Τα Ηνωμένα Έθνη από την πλευρά τους αναφέρουν ότι τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 100 έχουν τραυματιστεί στις ταραχές από τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης έχει αμφισβητήσει τα στοιχεία, με τον Ρατζοελίνα να λέει πρόσφατα ότι 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο πλαίσιο των διαμαρτυριών.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γραφείο του Ρατζοελίνα δήλωσε ότι καταδικάζει σθεναρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας και καλεί όλες τις δυνάμεις «να ενωθούν για την υπεράσπιση της συνταγματικής τάξης και της εθνικής κυριαρχίας». Προτρέπει δε να επιλυθεί η κρίση μέσω διαλόγου/





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.