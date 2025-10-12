Όλα ξεκίνησαν 7 Οκτωβρίου 2023... Ένοπλοι της Χαμάς εισβάλουν στο έδαφος του Ισραήλ, καυασφάζουν εκατοντάδες αθώους ανθρώπους και παίρνουν 250 ομήρους, τους οποίους τοποθετούν σε διάφορα σημεία στη Λωρίδα της Γάζας.

13 Οκτωβρίου 2025... Μετά από δύο χρόνια μαχών και με μία Γάζα ισοπεδωμένη από τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, μετά από χιλιάδες νεκρούς, κυρίως αμάχους, οι τελευταίοι όμηροι της Χαμάς παραδίδονται στους συγγενείς τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε -με τον δικό του τρόπο- μία ιστορική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους και με κλάματα στα μάτια -άλλοι για τους χαμένους ανθρώπους τους και άλλοι για τις χαμένες ψυχές, αλλά και την καταστροφή της περιοχής τους-, πανηγύρισαν την ίδια στιγμή την προσωρινή -έστω- λήξη του πολέμου. Μία κατάπαυση πυρός που είτε μπορεί να δείξει τον δρόμο για καλύτερες μέρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακόμη κενό, με -για άλλη μία φορά- απρόβλεπτες συνέπειες.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα και κατ' επέκταση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αφήνει τη συγκυρία να πάει χαμένη και με ένα 4ωρο σόου που έχει οργανώσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, θα επιδιώξει να κάνει επίδειξη δύναμης και από την άλλη -ενδεχομένως- να στείλει μήνυμα μέχρι τη Ρωσία και συγκεκριμένα τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα αφιχθή το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ, θα συναντηθεί με οικογένειες των ομήρων, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο. Την Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί, υπό την προεδρία του, η Διεθνής Σύνοδος για τη Γάζα, παρουσία και του Μαχμούντ Αμπάς, ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής. Στη Σύνοδο θα λάβει μέρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε πρόσκληση από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, ως μία από τις δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής.

Το πρόγραμμα Τραμπ:

9:20 άφιξη στο Ισραήλ

10:45 συνάντηση με οικογένειες ομήρων

11:00 ομιλία στην Κνεσέτ

13:00 αναχώρηση για Αίγυπτο

14:30 Σύνοδος για τη Γάζα

Συνάντηση Μαχμούντ Αμπάς με Τόνι Μπλερ

Στο πλαίσιο των «ζυμώσεων» για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, έλαβε χώρα την Κυριακή συνάντηση του Τόνι Μπλερ με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος προορίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής μίας διοίκησης που θα διοικεί τη Γάζα την επόμενη μέρα του πολέμου, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν Αλ Σέιχ.

Η συνάντηση είχε ένα και μοναδικό αντικείμενο. Το σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ένα σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει, όπως το έχει σχεδιάσει, ο Ντόναλντ Τραμπ, στους ηγέτες της περιοχής και στον Μαχμούντ Αμπάς, στη Σύνοδο της Αιγύπτου.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρθηκε τόσο στην κατάπαυση πυρός, όσο και σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από τη συνάντηση, οι δύο άνδρες εξέφρασαν τη θέλησή τους να συνεργαστούν με βάση το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και να βοηθήσουν στην εκπλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, αρχής γενομένης από την παράδοση των ομήρων.

Βασικό στοιχείο -όσο και κρίσιμο πλέον- στο σχέδιο της επόμενης ημέρας, είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς με τις παρούσες συνθήκες, η περιοχή είναι μη βιώσιμη.

Τα «αγκάθια», η Χαμάς και το... Ισραήλ

Για την επόμενη ημέρα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ειρήνης, παρ' ότι άπαντες αναφέρονται στην ελπίδα. Τα «αγκάθια» δεν είναι ούτε λίγα, ούτε... απλά στη λύση τους. Δεκαετίες ολόκληρες έντασης, έχθρας και μίσους χωρίζουν τους λαούς στην περιοχή. Στην παρούσα φάση, όμως και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, ώστε να φτάσουμε σε μία περίοδο ειρήνης, είναι τα εξής:

1)Αφοπλισμός Χαμάς: Η Χαμάς δεν δέχεται να παραδόσει τα όπλα και δεν μπαίνει στην παραμικρή διαπραγμάτευση. Τουναντίον, επιστράτευσε χιλιάδες μαχητές τα τελευταία 24ωρα, ώστε να ανακτήσει τις περιοχές της Γάζας, από τις οποίες αποχώρησαν τα ισραηλινά στρατεύματα.

2)Το σχέδιο του Ισραήλ: Το Ισραήλ δεν κρύβει τα λόγια του. Ακόμη και την Κυριακή το βράδυ, στο διάγγελμά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε με καθαρότητα, ότι «η εκστρατεία δεν τελείωσε». Οι συνοδοιπόροι του Νετανιάχου στην κυβέρνηση του Ισραήλ εξέγρασαν ξεκάθαρη θέση: Αν δεν εξαφανιστεί η Χαμάς, θα ρίξουν την κυβέρνηση και τον Νετανιάχου. Μοιάζει, λοιπόν, -πολιτικός- μονόδρομος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να συνεχίσει το «κυνηγητό» της Χαμάς, αν δεν παραδώσει τα όπλα και ανακοινώσει τη διάλυσή της. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο στόχαστρο.

3)Το Παλαιστινιακό Κράτος: Πολλές δυτικές χώρες και μέσω ΟΗΕ πλέον, δήλωσαν με επίσημο τρόπο, την υποστήριξή τους στο δικαίωμα σύστασης Παλαιστινιακού Κράτους. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει δηλώσει ξεκάθαρα: ΔΕΝ πρόκειται ΠΟΤΕ να συσταθεί Παλαιστινιακό Κράτος.

