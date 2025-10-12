Το Πακιστάν έκλεισε την Κυριακή τα κύρια συνοριακά περάσματα με το Αφγανιστάν, έπειτα από σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών τη νύχτα του Σαββάτου, στις οποίες η Καμπούλ υποστηρίζει ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Οι αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών φυλακίων στα σύνορα, σε αντίποινα -όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας- για τα πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα σε αφγανικό έδαφος τις προηγούμενες ημέρες.

Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 58 Πακιστανών στρατιωτών, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για το πώς προκύπτει ο αριθμός αυτός. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 20 Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Δεν υπήρξε άμεση επίσημη αντίδραση από το Πακιστάν, αν και στρατιωτικές πηγές της χώρας ανέφεραν ότι «προκάλεσαν απώλειες» στις αφγανικές δυνάμεις, χωρίς όμως να μιλήσουν με αριθμούς. Το Reuters δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν φυλάκια της άλλης πλευράς στα σύνορα. Πακιστανοί αξιωματούχοι του τομέα ασφαλείας δημοσιοποίησαν βίντεο που, όπως αναφέρουν, δείχνει πυρά να πλήττουν αφγανικά φυλάκια.

Οι ανταλλαγές πυρών περιορίστηκαν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με πακιστανικές στρατιωτικές πηγές, αν και στην περιοχή Κουρράμ, στα βορειοδυτικά της χώρας, υπήρχουν μεμονωμένες συμπλοκές, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι.

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα, ενώ αργότερα η Καμπούλ ανέφερε ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας - δύο χωρών του Κόλπου που εξέφρασαν ανησυχίες για τις συγκρούσεις.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή σε καμία περιοχή του αφγανικού εδάφους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ. «Το Ισλαμικό Εμιράτο και ο λαός του Αφγανιστάν θα υπερασπιστούν τη γη τους και παραμένουν αποφασισμένοι να αμυνθούν». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «οι μάχες συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές».

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί εδώ και καιρό την αφγανική διοίκηση των Ταλιμπάν ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές της οργάνωσης Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος - ισχυρισμούς που η Καμπούλ αρνείται κατηγορηματικά.

Κλείσιμο των συνόρων

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν, που μοιράζεται σύνορα 2.600 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν, προχώρησε την Κυριακή στο κλείσιμο δύο κύριων συνοριακών διαβάσεων, στο Torkham και το Chaman, όπως και τριών μικρότερων (Kharlachi, Angoor Adda και Ghulam Khan), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η Καμπούλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει το κλείσιμο των συνόρων.

Τα αεροπορικά πλήγματα του Πακιστάν την Πέμπτη, τα οποία δεν έχει επισήμως παραδεχθεί το Ισλαμαμπάντ, στόχευαν -σύμφωνα με πακιστανική στρατιωτική πηγή- τον ηγέτη της οργάνωσης TTP στην Καμπούλ. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, δεν είναι γνωστό αν σκοτώθηκε.

Η TTP μάχεται εδώ και χρόνια για την ανατροπή της πακιστανικής κυβέρνησης και την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού ισλαμικού καθεστώτος. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Μουτζαχίντ, αρνήθηκε την Κυριακή ότι η TTP δρα μέσω αφγανικού εδάφους.



