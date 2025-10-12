Νταϊάν Κίτον: Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού και το άγνωστο πρόβλημα υγείας

Η αγαπημένη ηθοποιός Νταϊάν Κίτον έφυγε σε ηλικία 79 χρόνων κλείνοντας έτσι μια ολόκληρη εποχή του κινηματογράφου και ξαφνιάζοντας φίλους και συγγενείς που δεν περίμεναν ότι το τέλος θα έρθει τόσο γρήγορα.

Αν και δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτους της οι φίλοι της λένε ότι το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

«Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν», είπε συγκεκριμένα φίλη της.

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν την κατάσταση πολύ ιδιωτική. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε» πρόσθεσε η φίλη της.

Ωστόσο, δύο ήταν τα σημάδια που είχαν ανησυχήσει τους γύρω της σχετικά με την πορεία της υγείας της. Το πρώτο είχε να κάνει με την πώληση του σπιτιού της στο Λος Άντζελες. Η οσκαρική ηθοποιός είχε αγοράσει το πανέμορφο σπίτι της για 29 εκατ. δολάρια και δήλωνε από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να μείνει μόνιμα εκεί. Το γεγονός πως τον περασμένο Μάρτιο το έβγαλε προς πώληση για 29 εκατομμύρια δολάρια, δημιούργησε υποψίες.

Την ίδια στιγμή, φίλοι και συγγενείς απόρησαν όταν αντιλήφθηκαν πως η ηθοποιός δεν βγάζει πλέον τον αγαπημένο της σκύλο βόλτα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μια πηγή στο People αν και η 79χρονη ηθοποιός έβγαζε καθημερινά βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά της στο Μπρέντγουντ, αυτό δεν είχε συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες.

«Μέχρι πριν από λίγους μήνες, περπατούσε με τον σκύλο της κάθε μέρα. Μιλούσε στον σκύλο της σαν να ήταν άνθρωπος. Ήταν εκκεντρική και είχε αυτή την ατμόσφαιρα της παλιάς σχολής του Χόλιγουντ. Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστή» είπε η ίδια πηγή.

Η λατρεία που είχε στον σκύλο της, φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανέβαζε στα social media. Στην τελευταία της ανάρτηση στα social που ήταν τον περασμένο Απρίλιο,ανέβασε μία φωτογραφία με τον καλύτερο, τετράποδό της φίλο προκειμένου να του πει «χρόνια πολλά» λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας των κατοικιδίων.

Πηγή: skai.gr

