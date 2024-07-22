Μέσα σε λίγες ώρες από την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν στο πρόσωπο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις συσπειρώθηκε ένα μεγάλο ποσοστό των Δημοκρατικών.

Τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα καθώς απομένουν περίπου 100 ημέρες για την εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου ενώ το στενό χρονοδιάγραμμα θα μεγεθύνει τυχόν λάθη που μπορεί να κάνει η Κάμαλα Χάρις, αλλά ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες για λάθη.

Οι συνθήκες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico. Ο ένας πρόεδρος παραλίγο να δολοφονηθεί και ο άλλος πρόεδρος παραιτήθηκε απρόθυμα από την επανεκλογή του και τερμάτισε την καριέρα του. Ωστόσο, η αντίδραση από κάθε κόμμα ήταν η ίδια: αγαλλίαση.

Όταν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αιμορραγώντας από μια σφαίρα που δέχτηκε στο αυτί του, σήκωσε τη γροθιά του και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν» πριν από μια εβδομάδα, το Σάββατο, οι Ρεπουμπλικάνοι ένιωσαν τη δύναμη της ιστορίας - και, όπως ελπίζουν, της μοίρας. Συσπειρωμένοι γύρω από τον ηγέτη τους, που ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπουν ως μάρτυρα, οι ψηφοφόροι του ρεπουμπλικανικού κόμματος πέρασαν από τον συναγερμό στην οργή και τέλος στη χαρά.

Την Κυριακή, τις ώρες αφότου ο Πρόεδρος Μπάιντεν τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του, οι Δημοκρατικοί αισθάνθηκαν ότι προχωρούν προς μία νέα εποχή καθώς η συντριπτική πλειοψηφία πίστευε ότι ήταν πολύ μεγάλος για το αξίωμα. Τα συναισθήματα ήταν η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός.

Μετά από ένα μήνα που έπρεπε να διαχειριστούν μία κομματική κρίση, οι Δημοκρατικοί πέρασαν από την ανακούφιση στην ελπίδα και τέλος στη βεβαιότητα: η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ήταν το πρόσωπο που συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά για να ηγηθεί της προσπάθειας και να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας του Ιουλίου δείχνουν ωστόσο και το πώς θα διεξαχθεί η υπόλοιπη προεκλογική περίοδος.

Ο Τραμπ, έχοντας αποφύγει οριακά τον θάνατο και προσπαθώντας να ανακτήσει την εξουσία εναντίον μιας γυναίκας, θα προβάλλει τον εαυτό του ως τον ισχυρό άνδρα που μπορεί να επαναφέρει την τάξη σε μια χώρα που στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία παραμένει ανοιχτή στο παλιό καθεστώς.

Οι Δημοκρατικοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν τη Χάρις ως το αντίπαλο δέος του Τραμπ. Με ένα ενιαίο κόμμα και την ευκαιρία να συσπειρώσει τις απογοητευμένες εκλογικές περιφέρειες, η Χάρις θα υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους ότι ο Τραμπ είναι εκπρόσωπος του χάους και του εξτρεμισμού.

Εάν η Χάρις μπορέσει να ενώσει το κόμμα της, επιλέξει έναν ισχυρό αντιπρόεδρο και εκμεταλλευτεί το προβάδισμα και το συνέδριο, θα αυξήσει τις πιθανότητες να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να αντισταθεί και να μην επικαλεστεί τη φυλή και το φύλο της Χάρις. Ωστόσο αν και πολλοί Αμερικανοί κρίνουν με γνώμονα τις πολιτικές ταυτότητας, πολλοί περισσότεροι θα αποκρούσουν το φυλετικό ζήτημα και τον μισογυνισμό.

Το φύλο θα είναι αναπόφευκτα μέρος της εκστρατείας καθώς ακόμη και κάποιοι κατά τα άλλα ενθουσιασμένοι Δημοκρατικοί είναι δύσπιστοι απέναντι στο γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας θα είναι φιλελεύθερη από την Καλιφόρνια με καταγωγή από την Τζαμάικα και την ινδία.

Από τότε που η Roe v Wade ανατράπηκε πριν από δύο χρόνια, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν ψηφοφόρους και τώρα έχουν κάποιον επικεφαλής που μπορεί να μιλήσει με προσωπικούς όρους για ένα θέμα που απασχολεί τους ψηφοφόρους.

«Το γεγονός ότι είναι υποψήφια ικανή και πρόθυμη να πει τη λέξη «άμβλωση», δεν πρέπει να υποτιμάται», είπε η Caitlin Legacki, βετεράνος της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών, υπαινισσόμενη αναμφίβολα την απροθυμία του Μπάιντεν να θίξει το ζήτημα.

Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει επίσης να αποκρούσουν κατηγορίες για τον πληθωρισμό και τη μετανάστευσης, για τα οποία ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ Κρις ΛαΣιβίτα είπε την περασμένη εβδομάδα στο Μιλγουόκι ότι είναι το αδύναμο σημείο των Δημοκρατικών.

Το πώς θα διαχειριστεί την υποψηφιότητά της η Χάρις - και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια ιδεολογική κατεύθυνση θα ακολουθήσει, δεδομένης της επιδεξιότητάς της στο παρελθόν - θα καθορίσει εν μέρει τη μοίρα της και των δημοκρατικών.





Πηγή: skai.gr

