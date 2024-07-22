Η αιφνίδια... αναμενόμενη αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και η ανάδειξη της Κάμαλα Χάρις ως επικεφαλής των Δημοκρατικών και διεκδικήτρια του οβάλ γραφείου, διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ.

Ήδη, η σημερινή αντίπρόεδρος των ΗΠΑ δέχεται τα πυρά των Ρεπουμπλικανών, με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ, JD Vans, να εξαπολύει τα βέλη του με στόχο να πλήξει το κύρος της νέας αντιπάλου, λέγοντας πως ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο χειρότερος πρόεδρος και ότι όλα αυτά τα χρόνια, η Κάμαλα Χάρις ήταν δίπλα του, άρα έχει μερίδιο ευθύνης της συνολικής εικόνας.

Στην αμερικανική πολιτική σκηνή, η παρουσία ενός ισχυρού αντιπροέδρου δίπλα στον υποψήφιο πρόεδρο, ενισχύει τα ποσοστά και είναι ικανή να διαμορφώσει τις ισορροπίες. Η επόμενη κίνηση, λοιπόν, της Κάμαλα Χάρις, θα είναι να επιλέξει τον κατάλληλο υποψήφιο αντιπρόεδρο. Και η επιλογή κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι, καθώς απέναντί της η νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει τον ενισχυμένο μετά την αποτυχία της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως δεν είναι μόνο αυτός καθ' αυτός ο Τραμπ που καλείται να αντιμετωπίσει η Κάμαλα Χάρις. Θα πρέπει να υπερκεράσει τόσο την εσωτερική αμφισβήτηση στο πρόσωπό της -χαρακτηριστικό είναι ότι ισχυρότατοι παράγοντες των Δημοκρατικών δεν έσπευσαν να τη στηρίξουν αμέσως- όσο και το προβάδισμα που φαίνεται να έχει πάρει ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις. Με άλλα λόγια, η Κάμαλα Χάρις θα πρέπει να πείσει τόσο τους ψηφοφόρους, όσο και τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, που δεν βλέπουν στο πρόσωπό της τη δυναμική μίας προέδρου των ΗΠΑ.

Η σωστή επιλογή του υποψήφιου αντιπροέδρου, λοιπόν, θεωρείατι κρίσιμη, καθώς μπορεί να ανατρέψει -είτε θετικά, είτε αρνητικά- τα δεδομένα.

Ποιοι εμφανίζονται ως επικρατέστεροι για υποψήφιοι αντιπρόεδροι στο πλάι της Κάμαλα Χάρις;

1)Τζος Σαπίρο: Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια κατάφερε να αυξήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τις επιδόσεις των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2022, σε μία Πολιτεία που ο Τραμπ είχε νικήσει στις εκλογές του 2016. Ο μέχρι πρότινος γενικός εισαγγελέας, αντέδρασε άμεσα και καίρια στο μεγάλο θέμα που προκλήθηκε με την κατάρρευση της γέφυρας στον αυτοκινητόδρομο της Φιλαδέλφειας, κάτι που το πιστώθηκε σε ακέραιο πολιτικό κεφάλαιο.

2)Άντι Μπίσιρ: Ο κυβερνήτης του Κεντάκι είναι η προσωποιίηση της σταθερότητας. Κέρδισε το 2019 και επανεξελέγη το 2023, με βασικό του μότο την υποστήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Η δημοτικότητα του 46χρονου Δημοκρατικού στο Κεντάκι θεωρείται κρίσιμη, σε μία Πολιτεία που ο Τραμπ διαθέτει επίσης ισχυρή δύναμη.

3)Μαρκ Κέλι: Ο γερουσιαστής της Αριζόνας και πρώην αστροναύτης, χαίρει της παναμερικανικής αποδοχής. Ο Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις στην Αριζόνα και η παρουσία ενός υποψήφιου αντιπροέδρου από εκεί, θεωρείται πλεονέκτημα.

4)Γκρέτσεν Γουίτμερ: Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν είναι εξαιρετικά δημοφιλής στον μέσο Δημοκρατικό υποψήφιο, ενώ η δήλωσή της ότι θέλει να δει έναν πρόεδρο της Generation X στον προεδρικό θώκο, τής πρόεθεσε ακόμη περισσότερους πόντους.

5)Γκάβιν Νιούσομ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας είναι ένα ανερχόμενο αστέρι και ήδη το όνομά του ακούγεται έντονα ως ένας εκ των υποψηφίων για την προεδρία τις εκλογές του 2028.

6)Ρόι Κούπερ: Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας έχει νικήσει δύο φορές τον Τραμπ, το 2016 και το 2020 και έχει αποδείξει πως έχει τον τρόπο να φτάνει στην κορυφή.

7)Πίτερ Μπούτιτζετζ: Ο υπουργός Μεταφορών δεν έχει κρύψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την Κάμαλα Χάρις να εκλεγεί πρόεδρος.

8)Τζέι Μπι Πρίτζκερ: Ο κυβερνήτης του Ιλινόις διαθέτει μία χαρακτηριστική άνεση να αντιπαρατίθεται με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δημόσιο επίπεδο. Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ο ίδιος, δεν δείχνει να φοβάται τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Έσπευσε επίσης να υποστηρίξει αμέσως την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Άλλα ονόματα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, αλλά ως αουτσάιντερ, για υποψήφιοι αντιπρόεδροι τυς Κάμαλα Χάρις είναι ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, οι γερουσιαστές Έιμι Κλόμπουχαρ και Κόρι Μπούκερ και ο γερουσιαστής της Τζώρτζια Ραφαέλ Γουόρνοκ.

Πηγή: skai.gr

