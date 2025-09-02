Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έφτασε στο Πεκίνο μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Αε, προκειμένου να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

🚨⚡️ BREAKING: First footage of Kim Jong Un’s arrival in China!



He is accompanied by his daughter, Kim Ju Ae, for the first time. Chinese Foreign Minister Wang Yi was at the forefront to welcome them in Beijing.



-: A new era of diplomacy is unfolding! 🇰🇵🇨🇳 pic.twitter.com/DLJQTgldef September 2, 2025

Στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» την Τετάρτη θα σταθεί δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας και άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Φωτογραφίες έδειξαν τον Κιμ να αποβιβάζεται από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου, συνοδευόμενος από την κόρη του, η οποία σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας είναι «πιο πιθανή» διάδοχός του.

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — North Korea releases new images confirming Kim Jong Un brought **his daughter & possible successor, Kim Ju Ae,** to the Victory Day military parade in Beijing. This is a *major* step for Kim’s daughter, widely seen as being prepared to lead DPRK next. pic.twitter.com/iwqrddMgzn — Mike Valerio (@ValerioCNN) September 2, 2025

Ο Σι θα φιλοξενήσει την Τετάρτη τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της Κίνας για τα 80 χρόνια από την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Κιμ πέρασε στην Κίνα την Τρίτη με το τρένο του, το οποίο λέγεται ότι διαθέτει εστιατόριο με εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο αστακό.

Η κόρη του έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δημόσια στο πλευρό του πατέρα της από τότε που έκανε την πρώτη της εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι πληροφορίες για εκείνη παραμένουν ελάχιστες.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για την ηλικία της. Το 2023, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) εκτίμησε ότι είναι περίπου 10 ετών.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι στον σιδηροδρομικό σταθμό τον υποδέχθηκαν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανάμεσά τους και ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση έγινε σε «θερμό κλίμα» και ο Κιμ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Σι για τη «θερμή και εγκάρδια φιλοξενία». Η παρουσία της κόρης του δεν αναφέρεται.

Ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ τη Δευτέρα, ωστόσο λόγω της βαριάς θωράκιση το τρένο που τον μετέφερε κινείτο με αργούς ρυθμούς.

Η παρουσία του σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 1959 που ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρίσταται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση. Θα βρεθεί ανάμεσα σε άλλους 26 αρχηγούς κρατών, μεταξύ τους οι ηγέτες της Μιανμάρ, του Ιράν και της Κούβας.

Η συμμετοχή του αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με την τελευταία Παρέλαση της Νίκης στην Κίνα το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριονγκ-Χάε.

Ο απομονωμένος ηγέτης ταξιδεύει σπάνια στο εξωτερικό, ενώ οι πρόσφατες επαφές του με παγκόσμιους ηγέτες περιορίζονται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά επισκέφθηκε το Πεκίνο το 2019, σε εκδήλωση για την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Κίνας – Βόρειας Κορέας, επίσης ταξιδεύοντας με τρένο.

Η παράδοση του ταξιδιού με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος είχε ταξιδέψει με αυτόν τον τρόπο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, χρησιμοποιούσε επίσης τρένο, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης, το θωρακισμένο τρένο αποτελείται από περίπου 90 βαγόνια, στα οποία περιλαμβάνονται αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ακροάσεων και υπνοδωμάτια.

Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελάσουν σε σχηματισμό στην ιστορική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου την ημέρα της παρέλασης, η οποία θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος της σύρραξης.

Στη διάρκεια των 70 λεπτών της παρέλασης αναμένεται να παρουσιαστούν τα πιο σύγχρονα όπλα της Κίνας, με εκατοντάδες αεροσκάφη, άρματα μάχης και αντιαεροπορικά συστήματα κατά drones, ενώ πρόκειται για την πρώτη φορά που η νέα δομή δυνάμεων του κινεζικού στρατού παρουσιάζεται πλήρως σε παρέλαση.

Οι περισσότεροι Δυτικοί ηγέτες δεν αναμένεται να παραστούν, λόγω της αντίθεσής τους στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει στις κυρώσεις κατά του καθεστώτος Πούτιν.

Αντίθετα, θα δώσουν το παρών οι ηγέτες της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Μιανμάρ και του Βιετνάμ, μια ακόμη απόδειξη της συστηματικής προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη νοτιοανατολική Ασία.

Από την ΕΕ θα παραστεί μόνο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ Βουλγαρία και Ουγγαρία θα εκπροσωπηθούν με αντιπροσωπείες.



