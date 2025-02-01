«Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενστερνίζεται φασιστικές αντιλήψεις, αντιμετωπίζοντας ως εγκληματίες τους παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ», υποστήριξε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.

«Η ποινικοποίηση μιας πληθυσμιακής ομάδας είναι μια φασιστική αντίληψη», είπε ο κολομβιανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Univision, λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή απειλών με την Ουάσινγκτον σχετικά με τον επαναπατρισμό απελαθέντων μεταναστών.

Την περασμένη Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Μπογοτά με εμπορικό πόλεμο, εξοργισμένος που ο κολομβιανός πρόεδρος δεν επέτρεψε την προσγείωση αεροσκαφών που μετέφεραν μετανάστες οι οποίοι είχαν απελαθεί από τις ΗΠΑ. Τότε ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων σε βάρος της Κολομβίας – περιλαμβανομένων δασμών 25% και στη συνέχεια 50% –, στις οποίες απάντησε ο κολομβιανός ομόλογός του, προτού οι δύο ηγέτες συμφωνήσουν στη διαδικασία επαναπατρισμού των απελαθέντων μεταναστών και πάρουν πίσω τις απειλές τους.

Οι Κολομβιανοί που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ να παραιτηθούν «άμεσα» από τις δουλειές τους και να επιστρέψουν στην Κολομβία

Χθες Παρασκευή, ο πρόεδρος της Κολομβίας, λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου υπαναχώρησε από την απόφαση να αποτρέψει τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που φέρνουν πίσω μετανάστες χωρίς έγγραφα, έκανε ένα τολμηρό αίτημα στους μετανάστες: «Ελάτε σπίτι αμέσως και χτίστε τη ζωή σας και την εργασία σας».

Ο Πέτρο, ο οποίος εξελέγη το 2022 ως ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, πρόσφερε ακόμη και δάνεια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μετανάστες που επιστρέφουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση.

«Ζητώ από τους Κολομβιανούς χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τις δουλειές τους σε αυτή τη χώρα και να επιστρέψουν στην Κολομβία το συντομότερο δυνατό», έγραψε σε ανάρτηση νωρίς το πρωί στο X την Παρασκευή. «Ας οικοδομήσουμε κοινωνικό πλούτο στην Κολομβία».

Αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμούς και κυρώσεις μετά την άρνηση της Κολομβίας να δεχτεί στρατιωτικές πτήσεις που μετέφεραν απελαθέντες, ο Πέτρο αντέστρεψε γρήγορα την πορεία του την Κυριακή και συμφώνησε να δεχτεί τους μετανάστες.

Ο Πέτρο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα δάνεια, αλλά πιθανόν πρόκειται για μικρά δάνεια προσανατολισμένα σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα ανακουφίσουν τη φτώχεια.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό

Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ ζουν περίπου 200.000 Κολομβιανοί χωρίς έγγραφα, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο Pew.

Η Κολομβία έχει πληθυσμό περίπου 53 εκατομμύρια.

Η ανάρτηση του Petro που εκλιπαρούσε τους Κολομβιανούς που μπορεί να παγιδευτούν στην επιθετική καταστολή των παράνομων μεταναστών των ΗΠΑ από τον Τραμπ να επιστρέψουν στα σπίτια τους,προκάλεσε ένα μείγμα απαντήσεων στο διαδίκτυο, υποστηρικτικές αλλά και επικριτικοί για τον Petro.

«Πολλοί νέοι επαγγελματίες που αποφοίτησαν πρόσφατα (στην Κολομβία) δεν κατάφεραν να βρουν δουλειά», απάντησε η χρήστης X Una Tathy X, μια από τις σχεδόν 10.000 απαντήσεις στην ανάρτηση του προέδρου. «Πρώτα βοηθήστε αυτούς που είναι εδώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.