Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι συνεχάρη τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την Τετάρτη, και του ευχήθηκε επιτυχία στην επίτευξη των φιλοδοξιών του συριακού λαού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Παρασκευή η αιγυπτιακή προεδρία.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ισλαμιστής που κάποτε ήταν σύμμαχος της Αλ Κάιντα, επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη από ηγέτες του αραβικού κόσμου και της Δύσης μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ πέρυσι. Ο Σάρα ήταν επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγήθηκε της συμμαχίας ανταρτών που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Σίσι έχει καταστείλει τα ισλαμιστικά κινήματα στο πολυπληθέστερο κράτος του αραβικού κόσμου, το οποίο έχει ευρεία επιρροή στη Μέση Ανατολή και είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

