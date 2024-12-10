Με βασικό στόχο την δημιουργία ενός κυβερνητικού σχήματος και την επιλογή ενός πρωθυπουργού που θα παρέχουν εχέγγυα βιωσιμότητας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα, Τρίτη, το απόγευμα σύσκεψη των επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων που κινούνται μεταξύ της παραδοσιακής γαλλικής Δεξιάς και ενός τμήματος της Αριστεράς.

Εκτός της σύσκεψης είναι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Επιδίωξη του Γάλλου προέδρου είναι η επίτευξη μίας πολιτικής συμφωνίας, στο πλαίσιο των παρόντων, ότι δεν προτίθενται, για κάποιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα, να υπερψηφίσουν οποιαδήποτε πρόταση μομφής, όπως συνέβη στην περίπτωση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε στην σύγκληση της σύσκεψης λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει ήδη δηλώσει πως δεν προτίθεται να επιδιώξει την πτώση της επόμενης κυβέρνησης, ανεξαρτήτως του αν θα μετάσχει, ή όχι σε αυτήν, ενώ στις τάξεις των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και των Κομμουνιστών κυριαρχεί η άποψη περί συμμετοχής, ενδεχομένως, σε ένα κυβερνητικό σχήμα με πρωθυπουργό ένα πολιτικό πρόσωπο προερχόμενο από το χώρο της Αριστεράς.

Την συμμετοχή των αριστερών κομμάτων στη σύσκεψη κατήγγειλε η Ανυπότακτη Γαλλία, της οποίας ο βασικός στόχος είναι να οδηγηθεί σε παραίτηση ο πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση που να εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον της Γαλλίας χωρίς τα ένδεκα εκατομμύρια ψηφοφόρους που ψήφισαν το κόμμα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

