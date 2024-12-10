Νετανιάχου: «Ωκεανός γελοιότητας» οι κατηγορίες για δωροδοκία, μισώ τη σαμπάνια

Το «πατριωτικό χαρτί» έπαιξε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Η δημόσια δίκη για διαφθορά είναι μια «ευκαιρία για να αντικρούσει κανείς τις γελοίες κατηγορίες», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην αρχή της πολυαναμενόμενης κατάθεσής του το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

«Περίμενα οκτώ χρόνια για να πω την αλήθεια όπως τη θυμάμαι», είπε, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «ωκεανό γελοιότητας».Ο Νετανιάχου επέκρινε το χρονοδιάγραμμα της δίκης ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο: «Είμαι ο πρωθυπουργός και διαχειρίζομαι μια χώρα και τον Ισραηλινό Στρατό κατά τη διάρκεια ενός πολέμου». «Νόμιζα ότι το δικαστήριο θα μπορούσε να είχε προγραμματίσει καλύτερα τον χρόνο [του] παρά να [τον κάνει] να καταθέσει τρεις φορές την εβδομάδα» είπε.Τόνισε επίσης ότι, ενώ ήλπιζε να μπορέσει να διοικήσει τη χώρα και να καταθέτει παράλληλα, τα γεγονότα στη Συρία άλλαξαν την ισορροπία στην περιοχή.«Πριν από λίγες μέρες συνέβη ένα τεκτονικό γεγονός που δεν έχει συμβεί εδώ και 100 χρόνια από το Σάικς–Πικό» δήλωσε δε, αναφερόμενος στη συμφωνία του 1916 που χώριζε τις οθωμανικές επαρχίες σε περιοχές βρετανικού και γαλλικού ελέγχου.«Ποτέ δεν πίστευα ότι το να θέλει κάποιος να υπηρετήσει τη χώρα του θα οδηγούσε σε αυτό», είπε.Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι αν είχε ακολουθήσει τον «αριστερό» τρόπο, δεν θα δικαστεί: «Μου είπαν "κάντε ένα παλαιστινιακό κράτος και δώστε τους τη μισή Ιερουσαλήμ". Επειδή το απέρριψα αυτό, τα ΜΜΕ με μισούν. Αν είχα αποδεχθεί δύο κράτη, είχα αγνοήσει την απειλή του Ιράν και έκανα μερικά βήματα αριστερά, θα είχα χειροκροτηθεί».Επανέλαβε την ανάγκη το Ισραήλ να είναι ισχυρό στρατιωτικά και οικονομικά, και μίλησε για τη δική του επιθυμία η χώρα να αντέξει την παγκόσμια και εσωτερική πίεση.«Έρχομαι σε επαφή με οικογένειες των ισραηλινών ομήρων, όχι για να κερδίσω πολιτικούς βαθμούς, αλλά λόγω αληθινής δέσμευσης στη χώρα μου», συνέχισε.Τόνισε ότι η επιστροφή του στην πολιτική σε ηλικία 50 ετών δεν έγινε για δόλιους λόγους ή για να πάρει επιδόματα, αλλά για να βοηθήσει περισσότερο τη χώρα του, προσθέτοντας ότι αυτή η απόφαση προκάλεσε βάσανα στη σύζυγό του.Αναφερόμενος στις κατηγορίες για δωροδοκία μέσω ακριβών πούρων και σαμπάνιας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε σκωπτικά ότι «ποτέ δεν μπορεί να καπνίζει με την ησυχία του τα πούρα [του]».«Πάντα με διακόπτουν... Παρεμπιπτόντως, μισώ τη σαμπάνια».Απάντησε ότι οι κατηγορίες έλαβε παράνομα δώρα ήταν «πλήρη ψέματα».Μιλώντας για το πρόγραμμά του, είπε ότι καπνίζει λίγο, αλλά δεν τρώει «σούπερ φανταχτερό» φαγητό και τρώει στη δουλειά. Είπε ότι εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο, συχνά μέχρι τις δύο το πρωί, και δεν βλέπει ποτέ τα παιδιά του, κάνοντας λόγο για «ένα μεγάλο τίμημα».Εξωτερικές σχέσειςΟ Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παγώσει τις οικοδομές [υποδομές] των εποίκων «για σχεδόν ένα χρόνο για να αντιμετωπίσει τον Ομπάμα», αν και «τελικά κατάφερε να διπλασιάσει το μέγεθος των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη».Πρόσθεσε ότι η άποψη του Ομπάμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισραηλινό κτίριο κοντά στους Παλαιστίνιους «αντέβαινε ευθέως στις ιδέες στις οποίες πίστευα».Επέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Ομπάμα είδε το Ιράν ως «ευκαιρία» και τις προσπάθειες του πρώην προέδρου να συνάψει πυρηνική συμφωνία με το καθεστώς.Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης μια ιστορία του πρώην υπουργού των ΗΠΑ Τζον Κέρι που του είπε να χρησιμοποιήσει την πολιτική των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν ως πρότυπο για το πώς να χειριστεί τις προκλήσεις στο Ισραήλ, με τον ίδιο να λέει ότι απάντησε πως δεν ήξερε πότε, αλλά ήξερε ότι «η πολιτική των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν θα αποτύχει».

