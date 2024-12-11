Η Μπέρμποκ ζητά από Τουρκία και Ισραήλ να προστατεύσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Συρία

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, ανακοίνωσε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τη Συρία, ενώ κάλεσε την Τουρκία και το Ισραήλ να μην θέσουν σε κίνδυνο τις διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης στη χώρα.

«Βλέπουμε μια στιγμή ελπίδας», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ, αλλά προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι «κάθε άλλο παρά σταθερή» και ζήτησε συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων. Κάλεσε επίσης την Τουρκία και το Ισραήλ να μην θέσουν σε κίνδυνο τον σχηματισμό της νέας συριακής κυβέρνησης. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να τορπιλιστεί από έξω ο εσωτερικός συριακός διάλογος. Γείτονες όπως οι κυβερνήσεις της Τουρκίας και του Ισραήλ, οι οποίες διεκδικούν τα δικά τους συμφέροντα ασφαλείας, δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την διαδικασία», τόνισε η υπουργός.«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Συρία θα βρει τον δρόμο για ένα ειρηνικό και σταθερό μέλλον για όλους», συνέχισε και επισήμανε ότι «μια πολιτική κυβέρνηση αποδεκτή από όλες τις πλευρές θα πετύχει μόνο εάν όλες οι μειονότητες και οι πολιτικές ομάδες είναι στο τραπέζι και μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους». «Η Συρία δεν θα πρέπει να ξαναγίνει πεδίο αντιπαράθεσης ξένων δυνάμεων», ανέφερε η κυρία Μπέρμποκ, η οποία πάντως ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ανταρτών και του Βερολίνου. Όπως είπε ωστόσο, μέχρι στιγμής οι ηγέτες της HTS μίλησαν με μετριοπάθεια και υποσχέθηκαν σταθερότητα και ηρεμία.

Η κυρία Μπέρμποκ ανακοίνωσε ακόμη τον ορισμό του υφυπουργού Εξωτερικών Τομπίας Λίντνερ ως ειδικού συντονιστή για την Συρία, προκειμένου, όπως επισήμανε, «να αναβαθμιστεί» η γερμανική παρουσία στην χώρα.

Η υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας Σβένγια Σούλτσε έσπευσε επιπλέον να συνδέσει την παροχή βοήθειας με την στάση που θα τηρήσει η νέα συριακή κυβέρνηση. «Πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών και των κοριτσιών. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ιδεοληψίες, διακρίσεις και αποκλεισμούς», τόνισε η κυρία Σούλτσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

