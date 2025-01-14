Το Reform του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πίσω από την κυβέρνηση των Εργατικών, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου, για το Sky News από το YouGov, η οποία υποδηλώνει ότι η Βρετανία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή τριμερών κομματικών πολιτικών.

Ο Κιρ Στάρμερ φαίνεται έτοιμος να περάσει σε μια μάχη με δύο δεξιά κόμματα, αφού η υποστήριξη στο κόμμα των Εργατικών μειώθηκε απότομα στην πρώτη δημοσκόπηση της YouGov μετά τις γενικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Συντηρητικοί έχουν πλέον ωθηθεί στην τρίτη θέση - δύο μήνες μετά την εκλογή του Κέμι Μπάντενοχ ως αρχηγού.

Τα στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν το τελευταίο διήμερο, ανεβάζουν τους Εργατικούς στο 26%, τους Reform UK στο 25%, τους Συντηρητικούς στο 22%, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες στο 14% και τους Πράσινους στο 8%.

Δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου του YouGov για το Sky News

Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή από τις τελευταίες γενικές εκλογές, όταν οι Εργατικοί ήταν στο 35%, οι Συντηρητικοί στο 24%, οι Reform UK στο 15%, οι Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί στο 13% και οι Πράσινοι στο 7%.

Αυτή η πρώτη από τις εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου του YouGov για το Sky News, που κοινοποιήθηκε στους Times, αντικατοπτρίζει την πτώση της ικανοποίησης από την κυβέρνηση, την αύξηση της υποστήριξης για τη Reform UK και δείχνει πώς η ψήφος των Εργατικών έχει χωριστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι ψήφοι του Reform UK έχουν αυξηθεί σε βάρος όλων των άλλων κομμάτων, με το 16% των ψηφοφόρων που υποστήριξαν τους Συντηρητικούς στην ψηφοφορία πέρυσι να δηλώνουν τώρα ότι θα υποστήριζαν το Reform.

Ωστόσο, η κρίση για τους πρώτους έξι μήνες του Κιρ Στάρμερ στην εξουσία είναι καταδικαστική.

Περίπου το 10% δηλώνει ότι η κυβέρνηση ήταν επιτυχημένη, ενώ το 60% δηλώνει ότι ήταν ανεπιτυχής.

Οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι έχουν απομακρυνθεί από τους Εργατικούς. Μόλις το 14% των άνω των 65 ετών θα ψήφιζαν τώρα Εργατικούς, από το 22% περίπου την περίοδο των εκλογών.

Το YouGov ρώτησε 2.279 ψηφοφόρους στη Μεγάλη Βρετανία την Κυριακή 12 Ιανουαρίου και τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

