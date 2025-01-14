Περουβιανό δικαστήριο ανέστειλε χθες Δευτέρα τη δίκη για ξέπλυμα χρήματος που άρχισε τον Ιούλιο του 2024 με βασική κατηγορούμενη την αρχηγό της δεξιάς του Περού —τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της χώρας— Κέικο Φουχιμόρι, επικαλούμενο σφάλματα στο κατηγορητήριο, διατάσσοντας την εισαγγελία να ξαναρχίσει από το μηδέν.

«Το να διεξαχθεί δίκη με εσφαλμένο κατηγορητήριο θα άνοιγε την πόρτα στην αυθαιρεσία», έκρινε το δικαστήριο, που πρόσαψε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, έλλειψη αντικειμενικότητας στην εισαγγελία κατά την κατάρτιση του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο βάσισε αυτή την απόφαση σε παρόμοια, που έλαβε το Συνταγματικό Δικαστήριο (TC), ακυρώνοντας το κατηγορητήριο που είχε καταρτιστεί από την εισαγγελία σε βάρος ενός από τους 40 συγκατηγορούμενους της πολιτικού.

Τον Ιούλιο, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών σε βάρος της κόρης του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο, καθώς η πολιτικός κατηγορείται πως χρηματοδότησε προεκλογικές εκστρατείες της από το 2011 ως το 2016 εν μέρει χάρη σε κύκλωμα διαφθοράς που είχε στήσει σ’ όλη τη Λατινική Αμερική ο βραζιλιάνικος κολοσσός των κατασκευών Οντεμπρέχτ, προκειμένου να εξασφαλίζει δημόσιες συμβάσεις.

Για αδήλωτα ποσά που διέθεσε η Οντεμπρέχτ στους λογαριασμούς προεκλογικών εκστρατειών της, η εισαγγελία είχε παραπέμψει την αρχηγό του κόμματος Fuerza Popular (FP, «Λαϊκή Δύναμη»), της κυριότερης παράταξης της περουβιανής δεξιάς, σε δίκη για ξέπλυμα χρήματος, σύσταση και συμμορία, παρακώλυση της δικαιοσύνης και υποβολή ψευδών δηλώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η υπεράσπισή της αντέτεινε πως οι συνεισφορές ξένων εταιρειών σε προεκλογικές εκστρατείες ήταν νόμιμες και άρα δεν επρόκειτο για «ξέπλυμα» χρήματος.

Η εισαγγελία είχε επίσης ζητήσει να στερηθεί η κυρία Φουχιμόρι, 49 ετών, τρεις φορές ατυχήσασα υποψήφια σε προεδρικές εκλογές, το δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα για 15 χρόνια, κάτι που θα την έθετε εκτός κούρσας ενόψει των εκλογών του 2026.

Η κυρία Φουχιμόρι, η οποία εξαρχής δηλώνει αθώα, έχει εκτίσει 16 μήνες προφυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

