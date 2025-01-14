Η Κίνα εξετάζει πιθανή πώληση του TikTok US στον Μασκ

Κινέζοι αξιωματούχοι εξετάζουν μια πιθανή επιλογή που περιλαμβάνει την πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ στον δισεκατομμυριούχο 'Ιλον Μασκ, εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να αποκρούσει μια πιθανή απαγόρευση, ανέφερε τη Δευτέρα το Bloomberg News.

Κινέζοι αξιωματούχοι προτιμούν το TikTok να παραμείνει υπό τον έλεγχο της μητρικής Bytedance, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αμφισβητεί την απαγόρευση με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ένα σενάριο, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Musk θα πάρει τον έλεγχο του TikTok US (στις ΗΠΑ) και θα διευθύνουν την επιχείρηση από κοινού, ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε καμία σταθερή συναίνεση σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν και οι συζητήσεις τους είναι ακόμη προκαταρκτικές.

Το TikTok αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας και το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, κυβερνητικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του TikTok, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμες για σχολιασμό.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο φαινόταν διατεθειμένο να υποστηρίξει έναν νόμο, βάσει του οποίου το TikTok πρέπει να διακόψει τους δεσμούς του με τη μητρική εταιρεία ByteDance έως τις 19 Ιανουαρίου για να μην απαγορευθεί στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

