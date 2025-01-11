Η Πάρις Χίλτον είναι ένα ακόμη διάσημο πρόσωπο που θέλησε να στηρίξει εκείνους που επλήγησαν από τις φωτιές στο Λος Άντζελες. Η «χρυσή κληρονόμος» που έχασε το σπίτι της από τις καταστροφικές πυρκαγιές, δημιούργησε ταμείο στήριξης για τους πυρόπληκτους μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού της, με την ίδια να δωρίζει 100.000 δολάρια. Την κίνησή της έκανε γνωστή μέσα από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όσους μπορούν να προχωρήσουν σε δωρεές για να στηρίξουν οικονομικά όσους επλήγησαν.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πάρις Χίλτον εξομολογήθηκε πως η καρδιά της είναι δίπλα σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εξήγησε μάλιστα πως, αν και εκείνη έχασε το σπίτι της στο Μαλιμπού, υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν πολλά περισσότερα.

Στο κείμενο της ανάρτησής της, η Πάρις Χίλτον έγραψε:

«Η καρδιά μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές εδώ στο Λος Άντζελες. Αν και έχασα το σπίτι μου στο Μαλιμπού, οι σκέψεις μου είναι με τις αμέτρητες οικογένειες που έχασαν πολύ περισσότερα — τα σπίτια τους, πολύτιμα αναμνηστικά, τις κοινότητες που αγαπούσαν και την αίσθηση σταθερότητας».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, πρόσθεσε: «Ως μητέρα, δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο και τον φόβο να μην έχεις ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά σου, γι' αυτό ξεκινώ ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης μέσω του μη κερδοσκοπικού μου οργανισμού για να στηρίξω οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν εκτοπιστεί. Ξεκινώ με μια προσωπική δωρεά 100.000 δολαρίων και δεσμεύομαι να διπλασιάσω κάθε επιπλέον ποσό που θα συγκεντρωθεί, έως και 100.000 δολάρια ακόμα. Αναζητώ και άλλους που θα συνεισφέρουν και θα βοηθήσουν να κάνουμε το μέρος μας».

