Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, πλήττοντας δύο σπίτια στην περιφέρεια Ταμπόφ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας, ο Εβγκένι Περβίσοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι άνθρωποι έλαβαν φροντίδα για τραύματα που προκλήθηκαν από θραύσματα τζαμιών καθώς δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν δύο σπίτια στην πόλη Κοτόφσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 480 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο κτίρια υπέστησαν μόνον ελαφρές ζημιές, ενώ στους κατοίκους προσφέρθηκε προσωρινή στέγη και δεν χρειάστηκε να εκδοθεί εντολή εκκένωσης.

«Τρεις (άνθρωποι) τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια, άλλοι τέσσερις διαμαρτυρήθηκαν για υψηλή αρτηριακή πίεση», διευκρίνισε.

Ξεχωριστά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε 85 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 31 drones πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, από 16 στις περιφέρειες Βορονέζ και Κρασνοντάρ και 14 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια στις πόλεις Καζάν, Νιζνεκάμσκ και Ουλιάνοφσκ στις περιφέρειες του Ποταμού Βόλγα, ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις.

Αναστολή των πτήσεων αποφασίστηκε επίσης αργότερα για την εγγύηση της ασφάλειας στην πόλη Σαράτοφ.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή του Βόλγα έχει τεθεί υπό έλεγχο, αναφερόμενες σε φωτιά που φέρεται να ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου που βρίσκεται σε στρατηγική θέση κοντά σε αεροπορική στρατιωτική βάση έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι «βιομηχανική εγκατάσταση» επλήγη, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω σχετικά με αυτήν.

«Η περιοχή της πυρκαγιάς σε βιομηχανική επιχείρηση στο Ένγκελς περιορίστηκε κατά 80%. Σημαντικά μειώθηκε επίσης ο καπνός» στην περιοχή, αναφέρει σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, ο Ρομάν Μπουσάρτζιν, σε ανάρτησή του σήμερα στο Telegram.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στο Ένγκελς, πόλη περίπου 200.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 730 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας εξακολουθεί να βρίσκεται εν ισχύ. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα προσπαθώντας να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πυρπόλησε αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί αεροπορική βάση ρωσικών βομβαρδιστικών που δύνανται να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Η πολεμική αεροπορία του Κιέβου ανακοίνωσε παράλληλα νωρίς σήμερα το πρωί ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 74 drones τη νύχτα στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι κατέρριψε τα 47 από αυτά, ενώ άλλων 27 χάθηκαν τα ίχνη από τα ραντάρ χωρίς να φτάσουν στους στόχους τους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία διευκρίνισε επίσης ότι κτίρια και οχήματα σε 7 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια των drones που καταρρίφθηκαν, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες.

Ρωσία: Η Μόσχα ανακοινώνει ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο στην ανατολική Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του τον οικισμό Σεβτσένκο στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Επίσης σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιδρομές που έγιναν με ένα αεροσκάφος, drones και πυραύλους σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ουκρανίας και ενεργειακή υποδομή που εξυπηρετεί τον στρατό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

