Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αιχμαλωτίσει δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι είναι ζωντανοί και ανακρίνονται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

«Όπως συμβαίνει με όλους τους αιχμαλώτους πολέμου, στους δύο στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα παρέχεται η απαραίτητη ιατρική βοήθεια», ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025

«Αυτό δεν ήταν εύκολο έργο: Οι ρωσικές δυνάμεις και άλλοι Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί συνήθως εκτελούν τους τραυματίες τους για να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας, SBU, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει τους στρατιώτες. Στο βίντεο, ο εκπρόσωπος της SBU λέει ότι ο ένας από τους Βορειοκορεάτες συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου από τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις και ο άλλος από Ουκρανούς αλεξιπτωτιστές. «Κρατούνται σε κατάλληλες συνθήκες που πληρούν τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου», είπε σχετικά.

Το βίντεο δείχνει τους δύο στρατιώτες να βρίσκονται σε κουκέτες σε ένα κελί. Ο ένας έχει ένα τραύμα στο σαγόνι του. Κανένας από τους δύο δεν ακούγεται να μιλάει, ενώ ένας γιατρός λέει ότι ο δεύτερος στρατιώτης έχει σπάσει το πόδι του.

Ο εκπρόσωπος της SBU δήλωσε ότι «η επικοινωνία μαζί τους γίνεται μέσω διερμηνέων της κορεατικής γλώσσας», σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

