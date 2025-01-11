Γερμανία: Μεγάλη ένταση έξω από το συνέδριο της AfD στην Σαξονία

Υπό αυστηρή αστυνομική περιφρούρηση και με χιλιάδες άτομα να διαδηλώνουν εναντίον της, η ακροδεξιά Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) πραγματοποιεί σήμερα και αύριο στην Ρίζα της Σαξονίας το συνέδριό της, από το οποίο, αναμένεται να αναδειχθεί και επισήμως ως υποψήφια καγκελάριος η Αλίς Βάιντελ και να οριστικοποιηθεί το εκλογικό πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, το Συνέδριο του SPD, το οποίο διεξάγεται σήμερα στο Βερολίνο, αναμένεται να οριστικοποιήσει το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος και να χρίσει σήμερα και επισήμως τον Όλαφ Σολτς «υποψήφιο καγκελάριο», ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Μεγάλη ένταση έξω από το συνέδριο της AfD

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην μικρή πόλη της Σαξονίας έφθαναν διαδηλωτές από όλη την Γερμανία, με στόχο να εμποδίσουν την διεξαγωγή του συνεδρίου.

Σημειώνεται ήδη καθυστέρηση στην προγραμματισμένη έναρξη, καθώς οι 600 σύνεδροι δεν μπορούν να φθάσουν από το ξενοδοχείο τους στην WT Arena, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο.

«Υπολογίζουμε ότι στην πόλη έχουν φθάσει ήδη περίπου 10.000 άτομα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή με περισσότερους από 3.000 αστυνομικούς.

Η επισημοποίηση του χρίσματος της AfD στην Βάιντελ θα γίνει δια βοής και ανατάσεως της χειρός και όχι με μυστική ψηφοφορία, δεν αναμένονται λοιπόν ιδιαίτερα προβλήματα από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ οι σοβαρότερες τριβές, εκτιμάται ότι θα αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος και κυρίως τα θέματα της μετανάστευσης, των αμβλώσεων και της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Έχουν ήδη κατατεθεί εκατοντάδες τροπολογίες από τα μέλη.

Ο ορισμός της «μετανάστευσης», το περίφημο Dexit και η οικογενειακή πολιτική αποτελούν σημεία αιχμής για την γερμανική ακροδεξιά.

