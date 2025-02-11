Η Χαμάς επανέλαβε τη δέσμευσή της στην εκεχειρία: Καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο για τυχόν «επιπλοκές ή καθυστερήσεις»

Η Χαμάς επανέλαβε την Τρίτη τη δέσμευσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέγοντας ότι καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο για τυχόν «επιπλοκές ή καθυστερήσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις της Χαμάς έρχονται στον απόηχο της προειδοποίησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την επίθεσή του στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ισραηλινούς ομήρους μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

