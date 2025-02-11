Ισραήλ: «Κάθε φορά που βλάπτεται ένας όμηρος, θα προσαρτούμε 5% της Γάζας» είπε υπουργός

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς διεμήνυσε ότι το Ισραήλ έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια πολιτική που συνδέει την προσάρτηση εδαφών της Γάζας κάθε φορά που Ισραηλινός όμηρος βλάπτεται. Μιλώντας στο Institute for Haredi Strategy and Policy ο Σμότριτς επανέλαβε την αντίθεσή του στην ένταξη των Χαρεντίμ (υπερορθόδοξοι Εβραίοι) στις IDF.



Ο Σμότριτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διακόψει την ηλεκτρική ενέργεια, το νερό και την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι για «κάθε όμηρο που θα έβλαπτε» θα είχε ως αποτέλεσμα το Ισραήλ «να εφαρμόσει την κυριαρχία στο 5% της Γάζας». Επανέλαβε: «Έχουμε πλήρη υποστήριξη» για αυτήν την πολιτική είπε, επικαλούμενος την υποστήριξη του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Ο Σμότριτς πρότεινε να παρουσιαστεί στη Χαμάς ένα σαφές τελεσίγραφο: «Μόλις ο πόλεμος ξαναρχίσει, όλοι οι απελευθερωμένοι τρομοκράτες πρέπει να συλληφθούν ξανά. Αυτό θα έπαιρνε πολύ λίγο χρόνο και πρέπει να σταλεί ένα πολύ απλό μήνυμα: για κάθε όμηρο που βλάπτετε, την ίδια μέρα, θα εφαρμόζουμε κυριαρχία. Άλλος ένας όμηρος, άλλο 5% και έχουμε την πλήρη υποστήριξη από τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το θέμα».

