Τραμπ: Δεν νομίζω ότι η Χαμάς θα προλάβει την προθεσμία για την απελευθέρωση των ομήρων 

Δεν νομίζω ότι η Χαμάς θα προλάβει την προθεσμία του Σαββάτου για την απελευθέρωση των ομήρων τόνισε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Θα διοικήσουμε τη Γάζα πολύ σωστά, δεν θα την αγοράσουμε» επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα μετά τη συνάντησή τους.



«Νομίζω ότι θα υπάρχουν αγροτεμάχια στην Ιορδανία και την Αίγυπτο όπου θα ζήσουν οι Παλαιστίνιοι… Είμαι κατά 99% βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάτι με την Αίγυπτο. Το ξέρω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε».

«Οι Παλαιστίνιοι θα ζήσουν με ασφάλεια, σε μια άλλη περιοχή που δεν θα είναι η Γάζα» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για ισραηλινή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είπε μάλιστα ότι «θα πετύχει».

Πηγή: skai.gr

