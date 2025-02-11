Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκε τη Ρωσία και εξασφάλισε την απελευθέρωση του Μαρκ Φόγκελ, ενός Αμερικανού δασκάλου που είχε συλληφθεί και κρατείται στη χώρα αυτή από τον Αύγουστο του 2021, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και οι σύμβουλοι του προέδρου διαπραγματεύτηκαν μια ανταλλαγή που δείχνει την καλή θέληση των Ρώσων και είναι μια ένδειξη ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για να τερματιστεί ο βάναυσος και φρικτός πόλεμος στην Ουκρανία» ανέφερε ο Μάικ Γουόλτς, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Γουίτκοφ, που είναι ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ταξίδεψε στη Ρωσία για να παραλάβει τον Φόγκελ, είπε ο Γουόλτς. Το ταξίδι αυτό δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

«Απόψε, ο Μαρκ Φόγκελ θα βρίσκεται σε αμερικανικό έδαφος και θα επανενωθεί με την οικογένεια και τους αγαπημένους του, χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο Γουόλτς.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά ήταν πολύ αόριστος στο τι ειπώθηκε. Είπε μόνο ότι επέμεινε στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Φόγκελ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας στον Αύγουστο του 2021, επειδή στις αποσκευές του βρέθηκαν 17 γραμμάρια μαριχουάνας, την οποία υποστήριζε ότι χρησιμοποιούσε για ιατρικούς λόγους. Καταδικάστηκε στη συνέχεια σε κάθειρξη 14 ετών για εμπορία ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.