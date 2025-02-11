Πάνω από 53 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάζονται για την ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει ισοπεδωθεί έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο πολέμου, συμπεριλαμβανομένων άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα πρώτα τρία χρόνια, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ.

«Οι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας εκτιμώνται σε 53,142 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το ποσό αυτό, η χρηματοδότηση που απαιτείται βραχυπρόθεσμα, για τα πρώτα τρία χρόνια, υπολογίζεται σε περίπου 20,568 δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες σε έκθεση που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, το οποίο ζητούσε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, η Γενική Συνέλευση ζητούσε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παράσχει εντός δύο μηνών μια αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της Λωρίδας της Γάζας.

«Αν και δεν κατέστη εφικτό στο τρέχον πλαίσιο η πλήρης αξιολόγηση ολόκληρου του φάσματος αναγκών που θα απαιτηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, η ταχεία ενδιάμεση αξιολόγηση παρέχει μια αρχική ένδειξη της σημαντικής κλίμακας των αναγκών ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης στην περιοχή», σημειώνει η έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Με «περισσότερο από το 60% των σπιτιών» να έχει καταστραφεί από τον Οκτώβριο του 2023, το 30% των αναγκών ανοικοδόμησης (15,2 δισεκατομμύρια) θα χρειαστεί να διανεμηθεί στον τομέα στέγασης, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΗΕ.

Ακολουθούν το εμπόριο και η βιομηχανία (6,9 δισεκ.), η υγεία (6,9 δισεκ.), η γεωργία (4,2 δισεκ.), η κοινωνική προστασία (4,2 δισεκ.), οι μεταφορές (2,9 δισεκ.), η ύδρευση και η αποχέτευση (2,7 δισεκ.) και η εκπαίδευση (2,6 δισεκ.).

Η έκθεση επισημαίνει επίσης το ιδιαίτερα υψηλό κόστος που χρειάζεται να δαπανηθεί για περιβαλλοντικούς λόγους (1,9 δισεκ.), «λόγω της μεγάλης ποσότητας ερειπίων μέσα στα οποία βρίσκονται μη εκραγέντα πυρομαχικά και του υψηλού κόστους για την απομάκρυνση συντριμμιών».

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο 16μηνος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει αφήσει πίσω «πάνω από 50 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, κάτω από τα οποία βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα μαζί με μη εκραγέντα πυρομαχικά, αμίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες».

Ο Γκουτέρες υπογραμμίζεται επίσης ότι «για να είναι βιώσιμη, κάθε προσπάθεια ανάκαμψης και ανοικοδόμησης αυτή πρέπει να εδράζεται σταθερά σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και πλαίσιο ασφάλειας», με τη Λωρίδα της Γάζας «αναπόσπαστο μέρος ενός πλήρως ανεξάρτητου, δημοκρατικού, εδαφικά συνεχούς, βιώσιμου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».

«Είναι σημαντικό η Παλαιστινιακή Αρχή να είναι κεντρικός παράγοντας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε σε αυτή την έκθεση που φέρει ημερομηνία 30 Ιανουαρίου, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει σχέδια για να πάρει τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

