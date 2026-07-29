Κινεζικά και ρωσικά πολεμικά πλοία ολοκλήρωσαν τις κοινές περιπολίες που διήρκεσαν περισσότερο από δύο εβδομάδες και έφθασαν σήμερα στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Aνατολή μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Σινχουά.

Οι περιπολίες ήταν μέρος τους ετήσιου σχεδίου στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας και «δεν σχετίζονται με την τρέχουσα διεθνή και περιφερειακή κατάσταση» αναφέρει το Σινχουά.

Η ειδική ομάδα αναχώρησε από το Τσινγκτάο στην ανατολική Κίνα στις 13 Ιουλίου και διέπλευσε σημαντικές θαλάσσιες οδούς της Βορειοανατολικής Ασίας, όπως το Στενό Μιγιάκο, το Στενό Βρις και το Στενό Λα Περούζ, πραγματοποιώντας περιπολίες στον δυτικό Ειρηνικό, στη Θάλασσα του Οχότσκ και στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Σινχουά .

Στην Ιαπωνία, το Στενό Βρις είναι γνωστό ως Στενό Ετορόφου και το Στενό Λα Περούζ ως Στενό Σόγια.

Οι θαλάσσιες οδοί που διέρχονται κοντά από την Κίνα και τη ρωσική Άπω Ανατολή και θεωρούνται σημαντικές από στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδοί, παρακολουθούνται στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες περιφερειακές δυνάμεις.

Η ειδική ομάδα αποτελούνταν από τα αντιτορπιλικά του κινεζικού ναυτικού «Kaifeng» και «Anshan» που φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους, το πλοίο ανεφοδιασμού «Kekexilihu» και τη φρεγάτα «Rezky» του ρωσικού ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους, Κίνα και Ρωσία πραγματοποίησαν προσγειώσεις ελικοπτέρων σε διαφορετικά καταστρώματα, κοινές αντιτρομοκρατικές ασκήσεις, αποστολές ανθρωπιστικής διάσωσης, καθώς και επιχειρήσεις «επίσκεψης, επιβίβασης, έρευνας και κατάσχεσης» (VBSS), σύμφωνα με το Σινχουά.

Τα κινεζικά πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν επίσης επιπλέον ασκήσεις με πολεμικό χαρακτήρα, βασισμένες στις πραγματικές ναυτικές και αεροπορικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν επεκτείνει τη στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια μέσω κοινών ασκήσεων και περιπολιών, ενώ και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους.

Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι είπε στον Ρώσο ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσουν τον στρατηγικό τους συντονισμό, να διαφυλάξουν τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και «να μην πειτρέψουν ποτέ στην Ιαπωνία να επανεξοπλιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.