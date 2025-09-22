Ο στολίσκος «Sumud» που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς και το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης», αναφέρει σε δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Όρεν Μαρμορστάιν.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», τονίζει και υπογραμμίζει πως:

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».

Μάλιστα, σε ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα σημειώνεται πως «ο Ζάχερ Μπιράουι, ηγετική μορφή της φλοτίλα της Χαμάς και στέλεχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Ευρώπη – έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένα μαζί με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια».

