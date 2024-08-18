Έντονη βροχόπτωση έπληξε περιοχές των αυστριακών Άλπεων και βύθισε τμήματα της Βιέννης κάτω από το νερό το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τμήματα της χώρας και προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ανέφεραν οι αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Χείμαρροι λάσπης παρέσυραν αυτοκίνητα στο χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Άντον στη δυτική Αυστρία, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή ρεκόρ βροχής σημειώθηκε σε περιοχές της Βιέννης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ORF.

Austria 🇦🇹 is battling with heavy rains and flash floods. The capital city #Vienna was particularly hard affected from yesterday thunderstorms ⛈️ #Wienpic.twitter.com/ISNdtkYQIe — beernews24 (@beernews24) August 18, 2024

Μια γυναίκα βρέθηκε κάτω από ένα λεωφορείο όταν παρασύρθηκε από το νερό στην περιοχή Ντέμπλινγκ στο βόρειο τμήμα της πόλης χθες, Σάββατο, σύμφωνα με την ORF. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πρωτεύουσα έλαβε τουλάχιστον 450 κλήσεις το Σάββατο καθώς η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα πάντα με τη δημόσια τηλεόραση.

Major Flooding due to heavy rain in Sankt Anton am Arlberg of Tyrol, Austria 🇦🇹 (August 16.2024)

#Floods | #Rain | #Austria



Video:Tirols Wetter und Infodienst pic.twitter.com/DYOBLHoVAA — Weather monitor (@Weathermonitors) August 16, 2024

«Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε πολλά τμήματα της Αυστρίας», δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ στο X, ευχαριστώντας τους αξιωματούχους που εργάζονται για να συμμαζέψουν τις ζημιές.

Στην περιοχή Ντέμπλινγκ της Βιέννης, αξιωματούχοι κατέγραψαν 110 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο που όπως είπε στη δημόσια τηλεόραση ο μετεωρολόγος της Βιέννης Κέβιν Χέμπενστραϊτ, είναι ρεκόρ βροχοπτώσεων τον Αύγουστο στην πόλη.

Ένα μεγάλο μέρος της μέσης καλοκαιρινής βροχόπτωσης στην Αυστρία σημειώθηκε το Σάββατο σε διάστημα μόλις μίας ώρας, σύμφωνα με την εταιρία κλιματικών δεδομένων UBIMET.

Κατά μέσο όρο τον Αύγουστο βρέχει συνολικά 68 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο με το ιστορικό ρεκόρ να φθάνει τα 139 λίτρα στις 15 Μαΐου 1885, σύμφωνα με την ORF.

