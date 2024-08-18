Αντιπερισπασμός του Αλεξάντερ Λουκασένκο στις στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου στη Ρωσία; Η Ουκρανία έχει τοποθετήσει περισσότερους από 120.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, υποστήριξε σήμερα Κυριακή ο Λευκορώσος πρόεδρος, επισημαίνοντας πως το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies – IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία -σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο», είπε ο Λουκασένκο, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Το Κίεβο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Χθες, Σάββατο, το Κίεβο δήλωσε πως δεν έχει δει σημάδια συγκέντρωσης λευκορωσικών στρατευμάτων στα σύνορα.

Ο Λευκορώσος ηγέτης, πιστός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλούσε στη σκιά μιας εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη Ρωσία που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, όταν χιλιάδες στρατιώτες του Κιέβου διαπέρασαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας επιφέροντας ισχυρό πλήγμα στην ηγεσία του στρατού του Πούτιν. Στόχος Μινσκ και Μόσχας πιθανότατα είναι να δεσμευτούν ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

«Η Πολωνία θέλει να εισβάλει στη Λευκορωσία, αλλά θα είναι ένας πραγματικός πόλεμος» ισχυρίστηκε ακόμα ο Λουκασένκο.

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία «θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο επίθεσης στην Πολωνία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα και το Μινσκ έχουν ένα «καλά ανεπτυγμένο σχέδιο» για την άμυνα των δυτικών συνόρων της Λευκορωσίας. Αλλά «αν χρειαστεί, αυτό το σχέδιο μπορεί να αλλάξει σε επιθετικό».



Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένοπλης πρόκλησης από τη γειτονική Ουκρανία και πως η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών “παραμένει τεταμένη”.

Ο Λουκασένκο είπε πως τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας είναι ναρκοθετημένα “όπως ποτέ προηγουμένως” και πως τα ουκρανικά στρατεύματα θα υποστούν τεράστιες απώλειες αν επιχειρήσουν να τα διασχίσουν.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

