Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία στη Βρετανία διερευνούν εάν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα που εξυπηρετούσαν μια εβραϊκή κοινότητα στο βόρειο Λονδίνο.

Τέσσερα οχήματα που ανήκαν στην Hatzola, μια εβραϊκή εθελοντική οργάνωση επείγουσας ιατρικής βοήθειας, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκλείσει την ιρανική εμπλοκή, αφού μια ομάδα που συνδέεται με την Τεχεράνη δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη για την επίθεση.

«Η διαπίστωση της αυθεντικότητας και της ακρίβειας αυτού του ισχυρισμού θα αποτελέσει προτεραιότητα για την ομάδα έρευνας, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε αυτό το σημείο», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια «μακροχρόνια και διαρκή απειλή» από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας «συνεχιζόμενης απειλής» κατά των Βρετανών Εβραίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.