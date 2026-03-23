Πυρπόλησαν ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο - Αντισημιτικά κίνητρα βλέπει η αστυνομία - Βίντεο

Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο

Ασθενοφόρο

Άγνωστοι πυρπόλησαν τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε οργανισμό της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο, με την αστυνομία να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο.

«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο», επισημαίνεται.

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι έστειλε έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες στο σημείο.

«Πολλές φιάλες στα οχήματα εξερράγησαν, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα σε παρακείμενο συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», σημείωσε η Πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημιτικού μίσους, σύμφωνα με το Reuters.

Το πιο σοβαρό αντισημιτικό περιστατικό στη Βρετανία πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λονδίνο ασθενοφόρο εμπρησμός έγκλημα
